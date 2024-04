Festival For Rainbow está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a 18ª edição do For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero. Reconhecido internacionalmente como um festival de referência relacionado à temática LGBTI+, o For Rainbow é um dos mais importantes espaços de debate e difusão do respeito à pluralidade sexual e de gênero no Brasil.

Podem participar filmes de qualquer duração, que abordem temas LGBTI+ e os temas identidade e/ou gênero, finalizados a partir de 1o de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site filmfreeway/forrainbow. Podem ser inscritas produções de quaisquer nacionalidades, desde que as obras que não sejam brasileiras possuam legendas em inglês.

O festival acontece no mês do orgulho LGBTI+, no Ceará, de 21 a 28 de junho, durante 8 dias, distribuídos em espaços culturais da cidade de Fortaleza (especialmente no Cine Teatro São Luiz e no Centro Cultural Dragão do Mar de Arte e Cultura) e nas cidades de Quixadá, Crato e Sobral. Os eleitos melhor longa e melhor curta brasileiros receberão, respectivamente, os prêmios de R$ 7 mil e R$ 3 mil. Além disso, os selecionados também concorrerão nas categorias: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Som, Melhor Trilha Sonora e Melhor Edição. Os longas e curtas são premiados separadamente. Todos os filmes premiados recebem o troféu Elke Maravilha.

Os filmes serão exibidos em seis mostras: Competitiva internacional de Curta e Longa Metragem, Mostra Feminino Plural, Mostra Duplo Orgulho, Mostra de Filmes Convidados, Mostra de Filmes Cearenses, Mostra Educativa Virtual para 750 escolas públicas do sistema de educação à distância do Ceará, com alcance para 350 mil aluno/as. E a programação é totalmente gratuita.

Além dos filmes, o For Rainbow apresentará diversas oficinas, entre as quais: Construção de roteiro LGBT – Ferramentas de contra-narrativa, Figurino e adereços para Cinema, Maquiagem de efeitos para cinema e Imaginar e Uma imagem: os cruzamentos entre a fotografia e a literatura.

Já a Mostra Feminino Plural, criada em 2019, conta com oficinas, teatro, literatura, dança, shows e filmes. O For Rainbow ampliou em sua programação o espaço de representatividade de mulheres, levando em consideração o contexto brasileiro de extrema opressão e violência de gênero, no qual as mulheres cisgêneras e transgêneras ainda são o alvo maior da violação de direitos, do machismo, do racismo, dos assédios moral e sexual e da violência letal. Por meio da arte produzida por elas e sobre elas, o festival busca disseminar e multiplicar estratégias para fortalecer a luta contra o machismo, o silenciamento e as violências.

O For Rainbow tem apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), Secretaria da Diversidade, e Casa Civil, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Instituto Mirante, entre outros. O festival conta com patrocínio da Sompo Seguros e da Cagece – Companhia de Água e Esgotos do Ceará, através da Lei de Incentivo à Cultura. É Realizado pelo Ministério da Cultura, Centro Popular de Cultura e Ecocidadania (Cenapop) e Criar – Comunicação e Cultura.