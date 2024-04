Masterclass gratuita em Sorocaba ensina como investir na produção cinematográfica e obter benefícios

Uma masterclass gratuita sobre como apoiar a produção cinematográfica por meio das Leis de Incentivo será oferecida no próximo dia 19 de abril, em Sorocaba, pelas produtoras Felistoque Cinema e Arcanjo Cinema. Juntas, elas lançarão, em breve, nos cinemas de todo o Brasil, o filme de gênero policial “A Puxada”.

No evento, especialistas vão esclarecer dúvidas e mostrar, de forma simples, como uma empresa pode investir na produção de cinema e ainda obter diversos benefícios com isso, apenas destinando os valores de impostos para os projetos de filmes, de acordo com as Leis de Incentivo.

Participará da Masterclass o diretor de “A Puxada”, Edu Felistoque, roteirista e produtor renomado. Ele dirigiu e produziu séries e longas-metragens, como “Cracolândia”, “Cano Serrado”, em coprodução com a Globo Filmes, e “Amado”, pela Globoplay e canal Telecine. Ao lado dele, o cineasta e consultor em negócios, Vinicius Pereira, irá aprofundar sobre a potencialização da visibilidade e exposição das marcas que investem no audiovisual, entre outras vantagens de se apoiar a produção cinematográfica. Pereira já atuou em filmes, séries de ficção e foi assessor da presidência da Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Outras personalidades de peso que participarão do evento são dois atores já confirmados para o elenco de “A Puxada”. Um deles é Milhem Cortaz, reconhecido por sua atuação como o policial corrupto Fábio Barbosa em “Tropa de Elite” e por seu papel como Peixeira, no filme “Carandiru”, que também lhe rendeu prêmio de melhor ator. O outro é Rodrigo Brassoloto, que acumula 18 anos de experiência na indústria, tendo participado da série “Bipolar” e atuado como protagonista no filme “Toro”, de Edu Felistoque, além de ter interpretado Romão, em “Cano Serrado”.

A Masterclass, direcionada a empresários, contadores, advogados, produtores culturais e demais interessados, acontecerá na sexta-feira (19), das 8h às 13h, no edifício da Fashion Models Brasil, localizado na Rua Estela Campolim, 8, no Parque Campolim. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas pelo WhatsApp: (15) 99748-8704.