Ministra da Cultura empossa novo Conselho Superior do Cinema, na sexta-feira, 27

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, dará posse aos novos integrantes do Conselho Superior de Cinema nesta sexta-feira, 27, às 10h, no Auditório Wladimir Murtinho, no Palácio Itamaraty. Na data em que se celebra o Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual, serão empossados 12 representantes de órgãos da administração pública federal, e mais 12 da indústria cinematográfica nacional e da sociedade civil, com atuação de destaque no segmento. Pela primeira vez na história, o colegiado terá paridade de gênero e representantes de todas as regiões do país.

Segundo a ministra, o novo Conselho Superior de Cinema terá, pela primeira vez, igualdade de gênero, com o mesmo número de mulheres e homens. Ela ressalta que os membros são representantes de diversas regiões do Brasil, todos com um histórico de defesa do cinema brasileiro. “Estamos introduzindo novas perspectivas e diferentes perfis”, afirmou.

A portaria com a nova composição do Conselho Superior de Cinema foi publicada no dia 11 de outubro. O colegiado, que esteve praticamente inoperante nos últimos anos, é responsável por definir a política nacional do cinema e aprovar as diretrizes para o desenvolvimento do setor.

No mesmo dia da posse, os integrantes do Conselho realizam a primeira reunião administrativa. O Conselho será presidido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e terá a secretária do Audiovisual, Joelma Oliveira Gonzaga, como suplente.

Representantes dos órgãos da administração pública federal:

Ministério da Cultura:

Titular: Margareth Menezes da Purificação Costa; e suplente: Joelma Oliveira Gonzaga.

Advocacia-Geral da União:

Titular: César Venturini Dutra Carrijo; e suplente: Ana Paula Passos Severo.

Casa Civil da Presidência da República:

Titular: Júlia Alves Marinho Rodrigues; e suplente: Janine Mello dos Santos.

Ministério das Comunicações:

Titular: Wilson Diniz Wellisch; e suplente: Tawfic Awwad Júnior.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços:

Titular: Uallace Moreira Lima; e suplente: Adriana de Azevedo Silva Teixeira.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania:

Titular: João Moura; e suplente: Thais Ribeiro.

Ministério da Educação:

Titular: Jackson Raymundo; e suplente: Patrícia Barcelos.

Ministério da Fazenda:

Titular: Marcos Barbosa Pinto; e suplente: Ana Patrizia Gonçalves Lira Ribeiro.

Ministério da Justiça e Segurança Pública:

Titular: Augusto de Arruda Botelho; e suplente: Lázara Cristina do Nascimento de Carvalho.

Ministério do Planejamento e Orçamento:

Titular: Leany Barreiro de Sousa Lemos; e suplente: Maria Raquel Mesquita Melo.

Ministério das Relações Exteriores:

Titular: Embaixador Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto; e suplente: Ministro de Segunda Classe Marco Antonio Nakata.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:

Titular: Ricardo Henrique Stuckert; e suplente: José Rezende de Almeida Júnior.

Representantes da indústria cinematográfica nacional:

Titular: Debora Regina Ivanov Gomes; e suplente: Mariza Leão Salles de Rezende.

Titular: Clemilson de Almeida Farias; e suplente: Gabriel Amaral Pires.

Titular: Rodolfo Fernandes de Souza Salema; e suplente: Mauro Alves Garcia.

Titular: Márcio Alcaro Fraccaroli; e suplente: Cicero Araújo Aragon dos Santos.

Titular: Marcos Rocha Magalhães Barros; e suplente: Jack Jonathan de Melo Silva.

Titular: Rosana dos Santos Alcântara; e suplente: Paula Alessandra de Oliveira Gomes.

Titular: Aleteia Patrícia de Almeida Selonk; e suplente: Luiza da Luz Lins

Representantes da sociedade civil:

Titular: Tatiana Alves de Carvalho Costa; e suplente, Jaqueline Maria de Souza.

Titular: Vânia Alves Smith Lima; e Suplente: Jussara Locatelli.

Titular: Leonardo Jasmin Edde; e suplente: Gustavo Soares Steinberg.

Titular: Cintia Domit Bittar; e Suplente: Joyce Prado Almeida.

Titular: Fernando Alberto Coelho de Magalhães; e Suplente: Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes.