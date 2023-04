LATC realiza webinário sobre capacitação técnica como estratégia para a expansão da indústria audiovisual

Na próxima quinta-feira, 27 de abril, às 19h, o LATC realiza o webinário gratuito “A qualificação profissional como estratégia para a expansão da indústria audiovisual”, com a presença de Bárbara Trugillo, coordenadora de formação da Spcine; Claudio Leone, 1° secretário do Sindcine; Leonardo M. Barros, vice-presidente do SICAV e sócio da Conspiração; e Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, com moderação de Steve Solot, presidente do LATC.

Nesse webinário serão apresentadas perspectivas e diferentes experiências de profissionais atuantes na identificação de demanda, na estruturação e no fomento à capacitação de profissionais do audiovisual no Brasil.

O evento terá duração total de 60 minutos e fornecerá certificado de participação. Para participar, é necessário se inscrever pelo link https://www.sympla.com.br/evento-online/latc-webinar-a-qualificacao-profissional-como-estrategia-para-a-expansao-da-industria-audiovisual/1951766.

Mais informações podem ser obtidas com Fernanda Lima, fernanda.latc@gmail.com.