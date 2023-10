MinC define nova composição do Conselho Superior de Cinema

O Ministério da Cultura (MinC) publicou nesta quarta-feira, 11, a nova composição do Conselho Superior de Cinema. Serão 12 representantes de órgãos da administração pública federal, e mais 12 da indústria cinematográfica nacional e da sociedade civil com atuação de destaque no segmento. Pela primeira vez na história, o colegiado terá paridade de gênero. A posse está marcada para o dia 27 de outubro, às 10h, no Palácio do Itamaraty.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destaca como fundamental e estratégico o papel do Conselho para alavancar a indústria cinematográfica no Brasil. “A composição democrática que obtivemos é fruto do trabalho dedicado da Secretaria do Audiovisual do MinC que, nos últimos meses, buscou dialogar intensamente para consolidar um conselho que fosse representativo e competente”, afirma.

Ainda de acordo com a ministra, o resultado é que o novo Conselho Superior de Cinema terá, pela primeira vez, o mesmo número de mulheres e de homens. “São representantes com histórico de defesa do cinema brasileiro de todas as regiões do país. Trazemos novos olhares e novos perfis”, destaca.

A secretária do Audiovisual do Minc, Joelma Gonzaga, destacou que a nomeação do novo Conselho era muito aguardada pelo setor. “O Conselho será composto por integrantes que representam os reais interesses do audiovisual brasileiro. Para isso, no primeiro momento, foi feita uma lista tríplice de todas as entidades do audiovisual do Brasil para composição do Novo Conselho”, lembra a secretária. “Isso foi muito bom em termos de participação social, porque as entidades começaram a conversar entre si para não indicar os mesmos nomes ou para indicar nomes estratégicos para o setor do audiovisual”, conta.

O Conselho Superior de Cinema, que esteve praticamente inoperante nos últimos anos, é responsável por definir a política nacional do cinema e aprovar as diretrizes para o desenvolvimento do setor.

A posse dos novos integrantes do Conselho Superior de Cinema será no dia 27 de outubro, às 10h, no Palácio do Itamaraty. No mesmo dia, o colegiado realiza a primeira reunião administrativa. O Conselho será presidido pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e terá a secretária do Audiovisual, Joelma Oliveira Gonzaga, como suplente.