Cinemateca Brasileira apresenta Cinema Holandês Contemporâneo

Em parceria com a o Consulado Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo e o Eye Filmmuseum, a Cinemateca Brasileira apresenta uma seleção de cinco filmes holandeses contemporâneos.

Entre os dias 13 e 15 de outubro, a sala Oscarito exibirá “Black Book – A Espiã” (foto), o thriller de Paul Verhoeven inspirado na vida de Esmée van Eeghen, que fez parte da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial e foi adaptado para o livro homônimo escrito por Laurens Abbink Spaink; a ficcção científica “Nr . 10 – O Número 10”, com seu final surpreendente; as histórias de cinco imigrantes residentes em Amsterdã que se cruzam através da dor, sofrimento e redenção em “The Paradise Suite”; o drama de um dançarino baseado nas experiências da vida real do ator principal, Yfendo van Praag, de “I Don’t Wanna Dance – Eu Não Quero Dançar”; e a divertida e tocante comédia dirigida por Antoinette Beumer, “Soof – Lessons of Love”.

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.