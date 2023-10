“Dona Beja”, nova novela da HBO Max, inicia as gravações no Rio de Janeiro

A HBO Max deu início às gravações de “Dona Beja”, novela nacional original que contará uma nova versão do sucesso dos anos 1980. Escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira e com produção da Floresta, a obra terá 40 capítulos e será gravada em diversas locações no Estado do Rio de Janeiro. A novela conta com Grazi Massafera como protagonista e ainda não tem data de lançamento prevista.

“Dona Beja” é uma adaptação da obra homônima, inspirada em dois livros sobre Ana Jacinta de São José, uma personagem real. Esta versão promete trazer um novo olhar à história, devido às mudanças de comportamento da sociedade durante as últimas décadas.

No elenco estão Grazi Massafera como Ana Jacinta, além de grandes talentos como David Jr, André Luiz Miranda, Bianca Bin, Othon Bastos, Elizabeth Savalla, Werner Schunneman, Roberto Bomtempo, Deborah Evelyn, Bukassa Kabengele, Indira Nascimento, Tuca Andrada, Isabela Garcia, Otávio Müller, Erika Januza, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Kelzy Ecard, Dudu Pelizzari, Claudio Tovar, Elisa Lucinda, George Sauma, Miguel Rômulo, Bruna Spínola, João Villa, Nikolas Antunes, Gabriel Godoy, Pedro Fasanaro, Catharina Caiado, Rhaisa Batista, Arilson Lucas, Rita Pereira, Simone Mazzer, Lucas Wickhaus, Ricardo Burgos, Danielle Olímpia e Virgilio Castello, entre outros.

“Dona Beja” é uma novela da HBO Max, produzida e licenciada pela Floresta. Escrita por Daniel Berlinsky, António Barreira e colaboração de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves. A produção é baseada na sinopse desenvolvida por Renata Jhin e António Barreira, em releitura da obra original criada por Wilson Aguiar Filho.