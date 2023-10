“Uma Fada Veio Me Visitar”, com Xuxa, estreia em mais de 550 salas

Estreia nesta quinta-feira, 12 de outubro, o longa “Uma Fada Veio me Visitar”, adaptação para os cinemas do livro homônimo de Thalita Rebouças. Dirigido por Vivianne Jundi, conhecida por “Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério Italiano”, o filme conta com o roteiro assinado pela própria escritora, em parceria com Patrícia Andrade. O longa será lançado em mais de 550 salas do território nacional, neste feriado de Dia das Crianças.

A comédia infantojuvenil traz a história da adolescente Luna (Tontom Périssé), que recebe a visita da Fada Tatu (Xuxa), com a missão de torná-la melhor amiga de sua rival Lara (Vitória Valentin). No entanto, a Fada Tatu estava adormecida por mais de três décadas e precisa de ajuda não apenas para cumprir sua missão, mas também para se adaptar à cultura e ao comportamento das novas gerações.

O roteiro da história foi iniciado há mais de dez anos e passou por algumas modificações até sua versão final. Inicialmente, a Fada Tatu traria referências dos anos 60, mas o roteiro foi adaptado para incluir elementos pensando nos fãs que foram “baixinhos” da Xuxa durante os anos 80 e 90.

“Uma Fada Veio Me Visitar” marca, além do retorno de Xuxa aos cinemas após 14 anos, a estreia de Tontom Périssé nas telonas. A atriz expressa a esperança de que os mais jovens compreendam a mensagem importante do filme, que aborda questões como bullying, etarismo, diversidade, solidariedade e sororidade de maneira leve, divertida e direta.

O longa é uma produção da Bronze Filmes, em coprodução com a Paramount Pictures e a Rubi Produtora, e distribuição da Imagem Filmes. O elenco conta ainda com Zezeh Barbosa, Dani Calabresa, Lívia Inhudes (“Carrossel”), Lucas Burgatti (“Poliana Moça”) e a participação especial da influencer Camila Loures.