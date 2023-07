Série sobre a evolução da arte teatral no país estreia no Curta!

A história do teatro no Brasil começa com textos e atores trazidos de Portugal e passa por muitas transformações ao longo dos séculos XIX e XX até se tornar uma arte com características e ídolos nacionais. Esses desdobramentos incluem o extravagante teatro de revista, uma renomada companhia só com atores negros, grupos que se politizaram e encenaram peças de protesto em tempos de autoritarismo e nomes que forjaram uma estética única, como foi o caso do recém-falecido José Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina. A série inédita “Companhias do Teatro Brasileiro” chega ao canal Curta! para contar os principais capítulos dessa história, em 15 episódios de cerca de 26 minutos cada. A direção é de um veterano das artes cênicas, Roberto Bomtempo.

O episódio inicial é intitulado “Cia. Dramática João Caetano” e começa traçando os primórdios da arte dramática em solo brasileiro, com o padre José de Anchieta e outros jesuítas que encenavam autos para catequizar os indígenas. Entre os entrevistados, há vários historiadores do teatro, como João Roberto Farias, Daniel Marano, Tania Brandão, Suzana Abranches e Rosangela Patriota. Para eles, a chegada da família real portuguesa, em 1808, foi decisiva para o surgimento do teatro como conhecemos hoje.

Poucos anos depois da chegada de D. João VI, foram construídos os dois primeiros teatros do Brasil, ambos com o mesmo nome e quase ao mesmo tempo: o Real Theatro São João de Salvador foi inaugurado em 1812 e o do Rio de Janeiro, no ano seguinte. Uma companhia portuguesa foi contratada pelo rei e passou a residir no Brasil. Embora os papéis importantes ficassem com atores lusitanos, outros menores eram confiados a brasileiros. E foi com esses pequenos papéis que João Caetano começou sua carreira. Graças à sua atuação fulgurosa, logo conquistou o público, o que gerou ciúmes dos colegas portugueses e causou sua consequente demissão.

Seu próximo passo foi fundar a primeira companhia dramática de atores brasileiros, que estreou em 1833 num teatro em Niterói, já que os do Rio de Janeiro não tinham data disponível. A peça inaugural foi “O Príncipe Amante da Liberdade ou A Independência da Escócia”.

Com produção da Camisa Listrada, a série “Companhias do Teatro Brasileiro” foi viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Após “Cia. Dramática João Caetano”, a série traz os episódios: “Cia. Dulcina-Odilon”, “Cia. de Revistas Walter Pinto”, “Teatro Experimental do Negro”, “Cia. Maria Della Costa”, “Teatro Brasileiro de Comédia”, “Teatro de Arena”, “Teatro Oficina”, “Grupo Opinião”, “Teatro Ipanema”, “Asdrúbal Trouxe o Trombone”, “Teatro dos Quatro”, “Companhia Estável de Repertório”, “Grupo Macunaíma” e “Grupo Galpão”.

A estreia da série no canal é na Terça das Artes, em 25 de julho, às 23h30.