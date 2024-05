Prorrogado o prazo de inscrições para a Premiação Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro

Por conta das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o edital da Premiação Orlando Senna ao Curta-Metragem Brasileiro teve o prazo de inscrições prorrogado até 16 de julho. O objetivo é assegurar iguais condições de participação a todos na seleção. As inscrições já realizadas seguem válidas.

Realizado pela parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), Fundação Delfim Mendes Silveira, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual (Forcine) e Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a iniciativa irá premiar 10 filmes de curta-metragem feitos como Trabalho de Conclusão de Curso (TCCs) de graduação de audiovisual, cinema, animação, artes digitais, rádio e TV, comunicação social e propaganda.

O intuito é reconhecer a contribuição da produção universitária ao cinema brasileiro, além de homenagear o cineasta, roteirista e jornalista baiano Orlando Senna, cuja influência e legado são fundamentais para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. O investimento é de R$ 140 mil e serão premiadas duas obras por região do país, considerando a região do curso, somando 10 títulos. Cada curta selecionado terá direito a um prêmio de R$ 14 mil.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pelas diretorias ou coordenações dos cursos de graduação de audiovisual, cinema, rádio e TV, comunicação social e publicidade e propaganda, por meio de formulário eletrônico disponível neste link.

Podem ser inscritos até dois curtas-metragens que sejam resultado de TCC de curso de Instituição de Ensino Superior (IES), produzidos ao longo dos anos de existência do curso. No caso de envio de mais de duas obras serão consideradas somente as duas últimas inscritas.

Clique aqui para acessar a retificação do Edital.