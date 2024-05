Encontros IC Play exibe “Os Doces Bárbaros” com a presença do diretor e de Marina Person

No dia 21 de maio, às 19h, é realizada mais uma edição do projeto presencial Encontros IC Play, projeto voltado para a difusão e o debate sobre o audiovisual brasileiro, nas suas mais diversas expressões e formatos, com exibição de filmes e bate-papo com profissionais deste universo. Desta vez, é exibido o clássico documentário “Os Doces Bárbaros”, de Jom Tob Azulay. A conversa aberta ao público, na sequência, é com o diretor do filme e a apresentadora e cineasta Marina Person.

Na sexta-feira, dia 24, entra na plataforma gratuita do Itaú Cultural, dedicada ao cinema brasileiro, a mostra “Sob o olhar delas: novas perspectivas do cinema indígena”, com curadoria da Katahirine – Rede Audiovisual das Mulheres Indígenas, um coletivo que busca fortalecer e visibilizar a produção destas cineastas, tanto do Brasil quanto dos demais países da América Latina.

Na mesma data, o longa “A Batalha do Passinho” também passa a integrar o catálogo. Estes e todos os conteúdos da plataforma de cinema brasileiro do Itaú Cultural podem ser acessados gratuitamente em www.itauculturalplay.com.br ou por meio do aplicativo para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Também disponível nas smart TVs da LG e na Apple TV.