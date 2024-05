Cine Vitória a Minas leva cinema gratuito para a Grande Vitória

Um caminhão que se transforma em uma completa sala de cinema, levando cultura e entretenimento à população, passará por três cidades da Grande Vitória a partir de 23 de maio. O projeto Cine Vitória a Minas estreia sua edição 2024 em Cariacica (23 e 24 de maio), Vila Velha (27 e 28) e Serra (30 e 31). Ao todo, mais de 11.800 pessoas assistirão, gratuitamente, grandes sucessos da telona na carreta cinema, em seis cidades do Espírito Santo e sete de Minas Gerais. O projeto é uma realização da Cepar Comunicação, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio dos municípios participantes.

O cinema, com tecnologia patenteada exclusiva, se expande no estilo transformer, mas com certificação de segurança aprovada por órgãos internacionais. O espaço para 91 pessoas conta com ar-condicionado, inclinação entre as fileiras e climatização; sistema digital de som e imagem; poltronas inclináveis e confortáveis; dois banheiros; distribuição gratuita de pipoca e refrigerante; e iluminação de segurança. Os recursos de acessibilidade incluem espaço para cadeirantes e rampa de acesso. Programação com janela de libras e legendagem descritiva estão disponíveis mediante solicitação prévia.

No Espírito Santo, além da Grande Vitória, o projeto visitará Ibiraçu, Barra do Riacho (Aracruz) e Baixo Guandu.

A carreta permanecerá por dois dias em cada município e os filmes serão exibidos em cinco sessões diárias. Durante todo o dia, turmas de alunos das escolas públicas locais poderão conferir os filmes em sessões agendadas, de acordo com a demanda escolar.

Na sessão noturna, às 18h30, a população contará com uma exibição exclusiva, aberta para toda a família. Devido às vagas limitadas, os interessados em participar do projeto devem comparecer até a carreta cinema impreterivelmente no dia do evento, para garantir a retirada de seus ingressos.

Entre os filmes exibidos nas sessões agendadas para os alunos estão “Elementos”, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” e “Mundo Estranho”. E nas sessões abertas, “Buzz Lightyear”, no primeiro dia, e “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”, no segundo dia.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram do projeto, @ceparcultural.