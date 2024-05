Filme sobre cosmologia Yanomami estreia na Quinzaine des Cineàstes, em Cannes

O longa-metragem brasileiro “A Queda do Céu”, dirigido por Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, terá sua estreia mundial na Quinzaine des Cineàstes (Quinzena de Cineastas), mostra paralela ao Festival de Cannes, voltada para novos diretores independentes e contemporâneos. A produção está na disputa pelo Olho de Ouro (Oeil d’Or), o Prêmio do Público (People’s Choice Award) e o Prêmio SACD (Sociedade de Autores e Compositores Dramático). A sessão de gala está marcada para o dia 19 de maio, no Théâtre Croisette. Além dos diretores, também estarão presentes o xamã Yanomami Davi Kopenawa, um dos maiores líderes indígenas do mundo, e o antropólogo francês Bruce Albert, escritores do livro homônimo que inspirou o filme.

Produzido pela Aruac Filmes, o filme é uma coprodução Brasil-Itália, da Hutukara Associação Yanomami e Stemal Entertainment com Rai Cinema, e de Les Films d’ici.

“A Queda do Céu” é centrado na festa Reahu, ritual funerário e a mais importante cerimônia dos Yanomami, que reúne centenas de parentes dos falecidos com a finalidade de apagar todos os rastros daquele que se foi e assim colocá-lo em esquecimento. A partir de três eixos fundamentais do livro (Convite, Diagnóstico e Alerta), o filme apresenta a cosmologia do povo Yanomami, o mundo dos espíritos xapiri, o trabalho dos xamãs para segurar o céu e curar o mundo das doenças produzidas pelos não-indígenas, o garimpo ilegal, o cerco promovido pelo povo da mercadoria e a vingança da Terra.