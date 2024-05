O Canal Like (530, da Claro TV, e 2120, da Samsung TV), veículo transmídia especializado em dicas de entretenimento audiovisual, marca presença, pelo segundo ano consecutivo, no 77º Festival de Cinema de Cannes, que acontece na riviera francesa até o dia 25 de maio. A repórter especial Flavia Guerra acompanha o evento in loco e apresenta na programação do Like um panorama dos principais momentos da edição e entrevistas exclusivas, além de comentar as produções premiadas durante o encerramento do festival.

Além dos destaques que vão ao ar na programação, o Like também divulga conteúdos sobre o evento nas suas redes sociais Instagram e TikTok, apresentando aos seguidores um recorte mais curto e dinâmico do que foi exibido na televisão.

No ar há seis anos, o Like se destaca no setor audiovisual por sua atuação e participação em eventos do setor cinematográfico. Além de festivais de cinema nacionais e internacionais, o canal marca presença em premiações, pressdays, junkets, pré-estreias, coletivas de imprensa e visitas a sets de filmagem. Nas últimas semanas, o Like estreou sua nova identidade visual e já está de cara nova nas televisões e redes sociais.

Idealizado pelo produtor e diretor Marco Altberg e pela publicitária Jeanine Brandão, o Canal Like apresenta ao público programas que trazem uma curadoria de programas das produções audiovisuais mais esperadas e comentadas que chegam às salas de cinema e nos streamings, informando do que se trata cada história e onde podem ser assistidas. Ao todo, o veículo conta com mais de 20 atrações sobre o universo audiovisual com dicas de filmes, séries, documentários e desenhos animados, que são apresentados pelo time de apresentadores formado pelas atrizes Maytê Piragibe e Indira Nascimento, o ator e dublador Hugo Bonemer, a publicitária Anne Braune e o jornalista Renato Hermsdorff.