Cine&Manas retorna em Niterói com entrada gratuita

O projeto Cine&Manas promove, neste mês de maio, três sessões de cinema gratuitas com filmes nacionais produzidos por mulheres para comunidades que estão distantes das salas de cinema. Realizado pela Manas Produtora desde 2017, o projeto completa as sessões com debates e programação cultural com agentes e artistas locais relacionados com a temática dos filmes exibidos. O Cine&Manas é apoiado por recursos para projetos de Cinema Itinerante, em fomento da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, por meio dos recursos da Lei Paulo Gustavo, numa parceria entre Prefeitura de Niterói, Fundação de Artes de Niterói, Ministério da Cultura e Governo Federal.

As sessões serão realizadas no dia 18 de maio, às 17h, no Complexo do Viradouro, Doaçu, Morro da União, com exibição do filme “Comida de Quintal”, dirigido por Camila Macedo; no dia 23 de maio, às 18h, no MACquinho – Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (rua Nair Margem Pereira, 1 – Ingá), para alunos da EJA do Colégio Aurelino Leal e público em geral, do filme “Levante”, de Lillah Halla; e no dia 31 de maio, às 18h, na Biblioteca Engenho do Mato (rua São Sebastião, Praça do Engenho do Mato), com uma mostra de curtas-metragens, rodas de samba e jongo.

Todos os filmes exibidos no Cine&Manas contam com recursos de acessibilidade. Os debates e atividades posteriores à exibição dos filmes terão tradução em libras.

Grande parte da população ainda se vê distante do cinema, estruturado, historicamente, dentro de uma cultura de elite. Um projeto como Cine&Manas descentraliza e democratiza o acesso ao cinema nacional, tornando-se ferramenta fundamental na difusão de filmes que muitas vezes não chegam ao grande público devido às dificuldades da distribuição no Brasil: concorrência de filmes com altos orçamentos, centralidade geográfica das salas de cinema e valores de ingresso, por exemplo. Assim, o Cine&Manas faz-se relevante por estreitar o caminho entre público e obras e proporcionar um ambiente para o debate e o fomento da cultura cinematográfica.

Vale destacar que, entre os 20 filmes nacionais de maior público e renda entre 2019 e 2023, 20,9% eram dirigidos por mulheres (fonte: Portal Exibidor); entre todos os filmes brasileiros lançados em salas de cinema, entre 2017 e 2019, 25% eram dirigidos por mulheres (fonte: Ancine e Instituto de Estudos de Gênero da UFSC); e profissionais mulheres são cerca de 42,7% da força de trabalho do setor audiovisual, mas sua ocupação ainda é minoritária em cargos de liderança (fonte: Censo da Indústria Brasileira de Audiovisual – 2019). Por tudo isso, é muito importante jogar luz sobre a produção audiovisual feminina no país.