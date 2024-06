“Para Ver Freud”, série que discute ensinamentos do psicanalista, estreia no Curta!

Desvendar os mistérios da mente humana através dos ensinamentos de Freud é um dos objetivos da série inédita e exclusiva “Para Ver Freud”, de Lyana Peck, que estreia no Curta! Baseada na coleção de livros de sucesso “Para Ler Freud”, organizada por Nina Saroldi, apresentadora e consultora da produção, a obra explora os principais conceitos criados pelo pai da psicanálise.

Neurologista, Freud foi pioneiro no estudo da mente e escreveu diversos livros detalhando teorias que exploram a relação entre o consciente e o inconsciente e o uso da psicanálise, método criado por ele, como tratamento. Pesquisadores e psicanalistas participam dos cinco episódios de 40 minutos: “A Interpretação dos Sonhos”, “Complexo de Édipo”, “Compulsões e Obsessões”, “O Inconsciente” e “Psicologia das Massas e Análise do Eu”, analisando e interpretando as teorias de Freud e conectando-as com situações contemporâneas.

O primeiro episódio, “A Interpretação dos Sonhos”, aborda o conceito descrito no livro, lançado pelo psicanalista em 1900. Tania Rivera, Daniel Omar Perez, Christian Dunker e Rita Von Hunty explicam o papel dos sonhos para a psicanálise e como Freud analisava os seus pacientes a partir de seu inconsciente.

Mais de 100 anos depois, a saúde da mente e seus desdobramentos ainda é tema de ampla discussão no meio de um mundo globalizado e, cada vez mais, conectado. O conceito da psicanálise criado por Freud se tornou essencial para pensar e estudar temas atuais. A arte-educadora, drag queen e influenciadora Rita Von Hunty, comenta como o método criado há séculos perpassa os estudos sobre gênero, discussão bem mais recente.

“Para Ver Freud” é uma produção da Giros viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A série também pode ser assistida no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) com os episódios sendo disponibilizados semanalmente. A exibição é no dia temático Quintas do Pensamento, 6 de junho, às 23h.