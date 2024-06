Mostra Noite Adentro do IMS Paulista reúne filmes que retratam aventuras noturnas

Por ocasião do relançamento de “Depois de Horas” (foto, 1985), de Martin Scorsese, em restauração 4K, exibido este ano no Festival de Berlim e no Festival de Cannes, o Cinema do IMS Paulista reúne algumas aventuras notívagas de cinema. A mostra Noite Adentro será exibida de 7 a 22 de junho, sempre às sextas e sábados à noite. Além do clássico de Scorsese, a seleção reúne mais quatro filmes, com aventuras que varam a noite: “The Warriors – Os Selvagens da Noite” (1979), de Walter Hill, “Fantasmas” (2010), de André Novais Oliveira, “Amigos de Risco” (2007), de Daniel Bandeira, e “Bad Galeto – No Limite da Morte” (2017), dirigido por Amanda Seraphico, Lorran Dias e Bruma Machado.

“Depois de Horas” (1985) é protagonizado por Paul Hackett (Griffin Dunne), um operador de computador que trabalha no centro de Manhattan, em Nova York. Entediado e desanimado, Hackett sai de casa tarde da noite e conhece Marcy. Após o encontro, é arrastado para um vórtice de aventuras vorazes e paranoicas noite adentro, em partes da cidade que desconhece. O filme foi um sucesso de público à época de seu lançamento e rendeu a Scorsese o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes de 1986.

Também passado em Nova York, “The Warriors – Os Selvagens da Noite” (1979) é inspirado no livro homônimo do romancista Sol Yurick. O filme trata de uma gangue que, injustamente acusada pelo assassinato do líder de outro grupo, precisa fugir de diversos perseguidores e voltar para sua própria área da cidade em segurança. Em entrevista recente à Brooklyn Magazine, o diretor Walter Hill afirma que este foi “um dos primeiros filmes de gangues que aceitou a instituição das gangues não como uma força hostil e antissocial, mas basicamente como uma medida de defesa de território por pessoas que tinham muito pouco na vida”.

Com curadoria da equipe de cinema do IMS, a mostra inclui ainda três filmes brasileiros mais recentes. Dirigido por Daniel Bandeira, “Amigos de Risco” (2007) trata de um reencontro entre três amigos que, após um deles passar mal, vira um pesadelo. Sem dinheiro, transporte ou comunicação, o grupo precisa carregar o que está doente pela cidade deserta.

Outro destaque é o curta-metragem “Fantasmas” (2010), dirigido por André Novais Oliveira, que gira em torno de um término de relacionamento mal superado. Um dos primeiros trabalhos da produtora Filmes de Plástico, “Fantasmas” é uma história da noite que em pouco tempo já se tornou clássica na cinematografia brasileira. A mostra inclui também o curta “Bad Galeto – No Limite da Morte”, de Amanda Seraphico, Lorran Dias e Bruma Machado. O filme foi lançado em 2017 pela Anarca Filmes, produtora que reúne artistas e pensadoras LGBTQI+ em uma perspectiva de experimentação, engajamento, criatividade e combatividade coletiva.

Os horários e dias de cada sessão podem ser conferidos no site do IMS.

Noite Adentro

Data: 7 a 22 de junho, sempre às sextas e sábados à noite

Local: IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424 – São Paulo/SP – (11) 2842-9120

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) – podem ser comprados no site ingresso.com ou na bilheteria dos centros culturais para filmes do mesmo dia