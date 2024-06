Os cinco mandamentos para projetos audiovisuais bem preparados para o mercado internacional

Por Steve Solot

O preparo técnico de projetos audiovisuais para o mercado internacional é crucial para expandir o alcance e a monetização das produções. O formato conhecido como “Pitch Deck” é a ferramenta mais comum de apresentação aos compradores, distribuidores, agentes de vendas, plataformas de streaming e outros interessados potenciais que participam nos festivais e mercados ao redor do mundo.

Nós que frequentamos os mercados de compra e venda de conteúdo audiovisual sabemos que os produtores latino-americanos muitas vezes estão mal preparados para apresentar seus projetos internacionalmente. O ideal é chegar a Cannes, TIFF, AFM, EFM, Ventana Sur e outros mercados com um tablet, um laptop ou um pendrive com a apresentação pronta para as reuniões previamente agendadas.

A arte de “packaging” de um projeto para os mercados internacionais requer um investimento de tempo e recursos para garantir uma apresentação atrativa e completa. Para criar um Pitch Deck, o produtor pode usar um formato pronto, encomendar uma apresentação a um designer, ou fazê-lo em casa, mas o fundamental é considerar pelo menos os seguintes cinco mandamentos para uma apresentação exitosa e um resultado benéfico:

A apresentação deve se desenrolar narrativamente como seu filme faria. Comece definindo gênero, cenário, logline, sinopse, visão do/a diretor/a, e apresentando os personagens principais, delineando o conflito, e uma ideia da resolução, adicionando imagens cuidadosamente selecionadas. Esse fluxo ajuda o público-alvo a visualizar o filme ou a série, e a se conectar com a sua história. Caso queira negociar os direitos nas reuniões do mercado, o “deal memo” deve já estar preparado com informações de territórios, janelas, prazos, calendário de recebimentos etc. Todos os direitos e a propriedade intelectual do conteúdo devem estar registrados e liberados. O inglês do texto deve estar bem escrito, gramaticalmente correto e sem erros de ortografia. Se possível, deve incluir os três elementos mais procurados para a negociação: elenco, recursos já captados, diretor/a comprometido/a.

Investir na internacionalização de projetos audiovisuais abre portas para parcerias estratégicas, coproduções, fontes de financiamento e oportunidades de distribuição em diversos países, mas exige um preparo técnico dos projetos para alcançar os múltiplos benefícios potenciais.

Steve Solot é Presidente, Latin American Training Center-LATC