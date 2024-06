Los Angeles Brazilian Film Festival abre inscrições

As inscrições para o LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival 2024 estão abertas até 9 de setembro, no Film Freeway. Podem participar da Seleção Oficial 2024 filmes produzidos a partir de 2022 e que não tenham estreado nos Estados Unidos. Além das produções feitas no Brasil, o LABRFF também aceita filmes internacionais.

A Noite de Gala que abre o festival já é uma tradição, com direito a tapete vermelho, exibição do filme de estreia e coquetel, que sempre contam com a presença de estrelas do cinema nacional.

Pelo segundo ano, o LABRFF vai acontecer no The Culver Theatre, hoje de propriedade da Amazon Studios. A região é histórica. Ela abrigou os estúdios da MGM e foi palco das filmagens de grandes filmes, como “O Mágico de Oz”, e cenas inesquecíveis, com a escadaria de “O Vento Levou”.

O LABRFF continua com a mostra infantil, o maior sucesso entre as crianças da escola Linwood Howe de Culver City. A cada ano, uma pequena seleção de filmes independentes voltados para a família será apresentada ao público jovem, para ajudá-los a desenvolver uma apreciação por filmes que não são exibidos em multiplexes, têm universos expandidos ou laços comerciais com grandes empresas de brinquedos. Além disso, filmes com temática Faith-Based e Ambiental também serão incluídos no festival.

O LABRFF apresentará mais de 30 filmes independentes do Brasil e do mundo todo, combinando o melhor de longas-metragens, documentários, curtas, programas infantis e filmes ambientais, bem como exibições em homenagem, um tapete vermelho com celebridades e muito mais. As mostras competitivas são de Longa-metragem Narrativo, Documentário, Curtas-Metragens e longas, documentários e curtas internacionais.

Pelo segundo ano, o curta-metragem vencedor do LABRFF fica automaticamente selecionado para festivais de Vassouras, Curta Caicó, e para a seleção de estreia do Festival Internacional de Paraty, reiterando a importância da troca culural entre o Brasil e o mundo.

Ainda fazem parte do LABRFF a feira de mercado de conteúdo, o BFM (Brazilian Film Market), e a organização do BWIE (Brazilian Women in Entertainment), que conta com 300 mulheres brasileiras do audiovisual que vivem em diversos países do mundo.

Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo email info@labrff.com.