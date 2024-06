Cinema Fluminense ganha apoio para participar dos maiores festivais do mundo

O Programa de Apoio ao Cinema Fluminense, que visa dar condições para que produtores de filmes feitos no Estado do Rio de Janeiro possam participar de mostras, festivais e premiações, no Brasil e no exterior, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). De autoria do deputado Munir Neto, coordenador da Frente do Audiovisual da Alerj, o projeto segue para sanção do governador.

Os festivais são uma das mais importantes portas de entrada para investimentos estrangeiros e nacionais em produções brasileiras. É nos festivais que rodadas de negócios são feitas e também que talentos têm a oportunidade de abrir portas de relacionamentos, além de levar a cultura para o mundo e atrair filmagens para o estado.

É justo nos festivais que as produtoras brasileiras se tornam conhecidas de grandes investidores do mundo todo. A cada 1 real investido em nossas produções, 3 reais vão para a economia.

A proposta também democratiza o acesso a festivais para as pequenas produtoras fluminenses, pois são numerosos os casos de produtoras que são indicadas para festivais e não comparecem por falta de recursos financeiros. Com o apoio do Estado, pequenas e grandes produtoras competem em pé de igualdade.

Uma vez aprovado e sancionado dará mais um título de pioneirismo e inovação ao Rio: será o primeiro Estado no Brasil a ter tal lei, desburocratizando e tornando eficaz uma política pública de apoio à internacionalização do cinema do nosso estado.

Para ter direito, a produtora da obra terá que confirmar sua seleção num dos festivais relacionados na lei em, no máximo, cinco dias após a sua seleção. Os recursos sairão do Fundo Estadual de Cultura do Estado RJ.