Cinemateca Brasileira apresenta a Mostra + Protagonismo Trans

Foto: “Transamazonia”, de Renata Taylor, Débora Mcdowell, Bea Morbach

Entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a Cinemateca Brasileira promove a Mostra + Protagonismo Trans, com o objetivo de celebrar as histórias de pessoas trans, travestis e não bináries no cinema. Títulos de diferentes períodos e países abordam a experiência de corpos e identidades dissidentes enquanto sujeitos políticos.

A seleção oferece filmes emblemáticos como “Vera” (Sérgio Toledo, 1986), longa-metragem brasileiro considerado um dos primeiros a retratar a transmasculinidade, “O Funeral das Rosas” (Toshio Matsumoto, 1969), uma das obras fundamentais da Nouvelle Vague japonesa, e o recente “Bixa Travesty” (Kiko Goifman, Claudia Priscilla, 2018), que aborda a carreira e a vida privada da cantora Linn da Quebrada.

Fazem parte da mostra, também, títulos de diretores trans que, atrás e na frente das câmeras, discutem afetos, política e o enfrentamento à violência, como “Capim Navalha” (Michel Queiroz, 2023), “Aribada” (Simon(e) Jaikiriuma Paetau, Natalia Escobar, Zamanta Enevia, 2022) e “O Esboço” (Tomas Cali, 2023).

Compõe ainda a programação um debate sobre a produção e a representação trans no cinema. Participarão da mesa Amara Moira, representando o Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, Ian Habib, representando o Museu Transgênero de História e Arte (MUTHA), Cássio Kelm, representando a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual (APTA), e Alice Marcone, multiartista e roteirista premiada.

A programação, que pode ser consulta em www.cinemateca.org.br, é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão.

Mostra + Protagonismo Trans

Data: 31 de maio e 2 de junho

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP – Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes) e Sala Oscarito (104 lugares)