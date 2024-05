Cineasta baiano Isaac Donato é selecionado para o Laboratório MiradasAfro

“O Passe de Gil”, novo projeto de longa-metragem de Isaac Donato (foto), corroteirizado e produzido por Marília Cunha, foi selecionado para o Miradas Afro, da República Dominicana, laboratório de desenvolvimento de projetos cinematográficos, voltado para documentários criativos de cineastas afrodescendentes com histórias ambientadas na África, América Latina e Caribe.

Nesta edição, que acontece entre 10 e 28 de junho, foram selecionados, apenas, 7 projetos dos seguintes países: África do Sul, Cuba, Colômbia, Equador, República Dominicana e Brasil. “O Passe de Gil” é o único representante brasileiro.

Durante o laboratório, os participantes têm reuniões individuais e encontros sobre o fortalecimento do argumento e roteiro cinematográficos, seguidos de consultorias de produção, plano de financiamento, mercados e fundos internacionais.

A produção do projeto é da MAA Filmes, produtora baiana responsável por “Açucena”, de Isaac Donato, vencedor da Mostra de Cinema de Tiradentes 2021, na competitiva Mostra Aurora.

Em sua trajetória, “O Passe de Gil” já acumula reconhecimento de mercado. Ganhou três prêmios: no Brasil Cinemundi 2022, no DocSP 2022, em São Paulo, e o Prêmio WEMW (When Est Meets West), credenciamento para o Festival de Trieste, na Itália.

O Miradas Afro é um segmento do Miradas Doc, tradicional Festival Internacional de Cinema Documental e Mercado, realizado na Espanha, com foco na formação de profissionais e aperfeiçoamento de seus projetos.

O evento é financiado pelo Programa Ibermedia, fundo ibero-americano de desenvolvimento do audiovisual. Desde 1998, a iniciativa vem estimulando a cooperação técnica e financeira para fomentar o desenvolvimento de projetos e coproduções internacionais.