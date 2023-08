Prêmio CORA, que incentiva produção audiovisual feminina no centro-oeste, tem inscrições abertas

Ainda que se possa comemorar alguns avanços, a representatividade feminina na produção audiovisual brasileira permanece baixa. Segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine), as mulheres ocupam apenas 20% dos cargos de direção e 25% dos cargos de roteirista nas produções nacionais. Para trazer visibilidade à produção feminina do centro-oeste, desde 2020 o Prêmio CORA busca valorizar as mulheres roteiristas e diretoras dessa região, incentivando a criação de projetos de curta-metragem, longa-metragem e séries de TV. As inscrições para a edição deste ano estão abertas até 5 de setembro e podem ser feitas no site mercadosapi.com/premio-cora.

Idealizado pelo Mercado Sapi, uma plataforma de conexão e promoção do audiovisual do centro-oeste, com o apoio do Projeto Paradiso, Tem Dendê Produções e AIC – Academia Internacional de Cinema, o Prêmio CORA contempla realizadoras de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Na 4ª edição do prêmio, as vencedoras serão escolhidas por um júri qualificado formado pela produtora executiva Bethania Maia, pela professora e pesquisadora Ceiça Ferreira, pela produtora internacional Paula Cosenza e pela roteirista, diretora e produtora Sarah Duarte.

O CORA premiará quatro projetos, sendo: Melhor longa-metragem de ficção – Prêmio estímulo Projeto Paradiso no valor de R$2.500, além de Consultoria Talento Paradiso e Troféu CORA; Melhor longa-metragem documental ou de animação, ou experimental – Prêmio estímulo Talentos Brasil oferecido pela Têm Dendê Produções no valor de R$1.500, além de consultoria e Troféu CORA; Melhor curta-metragem – Prêmio no valor de R$10.000,00 em locação de equipamentos de câmera e maquinaria, sendo R$5.000,00 em parceria com AICOM Soluções cinematográficas e R$5.000,00 em parceira com a DAFUQ Filmes, além de Scripting doctoring e Troféu CORA; Melhor série – Prêmio estímulo no valor de R$1.000, além de consultoria, Curso on-line de roteiro da AIC e Troféu CORA.

Podem ser inscritos projetos de longa e curta-metragem e de séries de TV que se encontrem nas etapas de desenvolvimento, pré-produção e produção. Isso significa que tanto projetos que estão sendo idealizados e planejados quanto aqueles que já estão em andamento ou prestes a serem executados podem se candidatar. Cada candidata poderá inscrever no máximo três projetos e é permitido que o projeto tenha co-autoria masculina desde que a inscrição seja no nome da realizadora.

A entrega do Prêmio CORA acontecerá dentro da programação do 7º SAPI, evento que visa desenvolver a produção audiovisual do centro-oeste. Depois de três anos em versão remota, o SAPI será realizado presencialmente e reunirá em Goiânia produtores, players e interessados em refletir e discutir sobre produção audiovisual, especialmente a produzida no centro do Brasil. O encontro será realizado entre os dias 24 e 28 de outubro na Vila Cultural Cora Coralina, no centro da capital goiana.

O Mercado SAPI é um evento idealizado pela Panaceia Filmes, que acontece desde 2014 em Goiânia. Em sua 7º edição, o SAPI é uma realização da Sol a Pino Filmes, do Governo do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás por meio do Programa Goyazes 2022. Conta com o patrocínio da Equatorial Goiás; com o apoio dos eventos de mercado do Nordeste Lab e Matapi, e com a colaboração da Tropix Filmes.