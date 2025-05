Documentário conta a saga de João Pinheiro Neto pela reforma agrária no Brasil

Último governo democrático antes do Golpe Militar de 1964, o mandato do presidente João Goulart teve, como uma de suas prioridades, a campanha pela reforma agrária no país. Para a missão, Jango convocou o advogado e jornalista João Pinheiro Neto. Figura ainda pouco conhecida do grande público, seu legado, marcado pela implementação de políticas de renovação do trabalho e distribuição de terras rurais, é resgatado no documentário inédito “Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária”, que estreia com exclusividade no canal Curta!.

Com direção de Barbara Goulart, neta de Jango, e Caio Bortolotti, o filme discute um período crucial da história do Brasil a partir da ascensão e queda de Pinheiro Neto. Mescla entrevistas antigas, imagens de arquivo e depoimentos inéditos de familiares, amigos como Maria Thereza Goulart, viúva do então presidente, e políticos como Almino Affonso, único ministro vivo do governo Jango, além de historiadores e pesquisadores.

A partir de suas raízes mineiras e do seu histórico político e familiar, a obra traça um perfil de Pinheiro Neto, recuperando, em simultâneo, a história do país. Do avô, líder republicano com ideias progressistas, ele herdou o interesse pela educação e a luta contra o latifúndio. De personalidade carismática, cultivou relacionamentos importantes com Juscelino Kubitschek, de quem foi assessor e secretário pessoal, e sobretudo com o próprio João Goulart.

Para Pinheiro Neto, política era um instrumento para pacificar conflitos sociais. Focado na defesa da distribuição de renda e na redução da pobreza, tornou-se presidente da Superintendência da Reforma Agrária (SUPRA) durante o governo Jango, do qual também foi ministro do Trabalho e da Previdência Social. No cargo, implementou medidas que visavam combater a exploração de camponeses e de terras improdutivas, assegurando direitos dos trabalhadores rurais e incentivando técnicas de plantação modernas.

No entanto, dez dias depois do golpe militar que derrubou Goulart, o decreto da SUPRA foi suspenso e João chegou a ser preso, como mostra o documentário. Desiludido com o período obscuro que reverteu suas políticas, voltou a trabalhar como advogado, jornalista e professor, e nunca mais voltou a exercer cargos públicos.

“Terra Revolta: João Pinheiro Neto e a Reforma Agrária” é uma produção da BG Produções Culturais. O documentário também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A estreia é no dia temático Sextas de História e Sociedade, 23 de maio, às 22h.