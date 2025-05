FRAPA abre inscrições para Rodada de Negócios com mais de 80 players

Estão abertas as inscrições para a Rodada de Negócios do 13º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, com preço especial do primeiro lote até 1º de junho. Considerado o maior do gênero da América Latina, o evento reúne, anualmente, centenas de roteiristas de todo o Brasil na capital gaúcha, além de convidados internacionais.

A Rodada do festival segue no formato híbrido, com as reuniões online, de 21 a 24 de outubro, e presenciais, de 4 e 7 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana, na capital gaúcha. O regulamento completo está no site frapa.art.br/rodada, onde também está a lista completa dos players com as informações sobre os perfis de projetos que buscam na Rodada.

A Rodada traz representantes de plataformas de streaming, canais, produtoras, distribuidoras e agentes de roteiro. Entre os 85 players participantes, estão Conspiração, Canal Brasil, Globo News, O2 Filmes e Warner Bros. Discovery.

A credencial, que dá acesso à toda a programação, também já está disponível para compra. Associados/as da ABRA têm 10% de desconto em todas as categorias. As inscrições para os Concursos de Roteiros e Argumentos, já encerradas, receberam mais de 700 projetos.

O FRAPA 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Pró-Cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Com o apoio de instituições como a Projeto Paradiso, TvZero, Conspiração e ABRA, o festival conta com direção-geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.