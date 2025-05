Congresso Forcine tem inscrições abertas

De 26 a 28 de maio, a cidade do Rio de Janeiro recebe o Congresso Forcine 2025, encontro anual do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual. As atividades acontecem na ESPM Rio, com uma agenda que prevê conferências, mesas-redondas, exibições de curtas e assembleia. As inscrições podem ser feitas no link https://www.even3.com.br/forcine-2025.

O tema central das discussões é Ensino, Mercado e Políticas Públicas no Audiovisual: Formação para a Transformação. A proposta do congresso é lançar luz sobre o papel da educação na formação de novos agentes capazes de transformar o audiovisual brasileiro. Compreendendo que as políticas públicas do setor não são exclusividade de instâncias governamentais, o evento reconhece estudantes, profissionais e instituições como atores centrais na formulação de diretrizes, programas de fomento e regulamentações que moldam o mercado audiovisual.

Entre os conferencistas estão Paulo Alcoforado, diretor da Ancine; Milena Evangelista, diretora de formação e inovação audiovisual da SAV/Minc; Jandira Feghali, deputada federal (RJ – BSB), Valquíria Quilici, coordenadora-geral do Centro Técnico Audiovisual (CTAv); Daniela Santana Fernandes, diretora de preservação da SAV/Minc, Aletéia Selonk, produtora, professora e conselheira do Forcine, e Rafael Ferreira, conselheiro da APAN.

O Congresso Forcine 2025 é realizado pelo Forcine, em parceria com a ESPM-Rio e o Ministério da Cultura (MINC), com o apoio do Projeto Paradiso e do Studio C, e o apoio institucional da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro- Apan, Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual- Socine e Centro Técnico Audiovisual- CTAV.