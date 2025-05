Cinema gratuito em toda a cidade marca a Virada Cultural

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Spcine, apresenta na Virada Cultural 2025 uma programação especial para os amantes da sétima arte, com dezenas de sessões gratuitas espalhadas por diversos pontos da cidade, nos dias 24 e 25 de maio. De clássicos nacionais a animações internacionais, a curadoria cinematográfica deste ano promove acessibilidade, diversidade e encontros com o cinema em locais simbólicos e periféricos da capital.

No Centro Cultural São Paulo (CCSP), em parceria com o Centro Cultural Coreano no Brasil, serão exibidos os longas “Uma Família Normal” (sábado, 24, às 18h) e “O Assassinato” (domingo, 25, às 18h), ambos em formato DCP e legendados, com classificação indicativa de 14 anos.

Nos CEUs de todas as regiões da cidade, a criançada poderá curtir o sucesso da Pixar “Monstros S.A.”, seguido do divertido “Um Filme Minecraft”, e o público juvenil e adulto poderá conferir o drama brasileiro “Betânia”, da O2 Play. As exibições acontecem no domingo, 25, a partir das 12h.

Destaque também para a programação da Cinemateca Brasileira, com dois clássicos dos Trapalhões: “Os Saltimbancos Trapalhões” (sábado, 24, às 20h) e “Os Trapalhões no Auto da Compadecida” (domingo, 25, às 19h), ambos na tela externa, em clima de cinema ao ar livre.

No vão livre do MASP, o público poderá assistir gratuitamente a filmes icônicos do cinema nacional, como “Deus é Brasileiro”, “Dias Melhores Virão” e “Bye Bye Brasil”, além do curta “Escola de Samba Alegria de Viver”, episódio de “5x Favela”.

O circuito ainda inclui o Cine Matilha Cultural, com o filme “Flow”, em sessão especial pet friendly, no domingo, às 16h, com entrada liberada para animais e feira de adoção.