3º Ciclo Ecovision abordará as políticas públicas no cinema latino-americano

O Ciclo Ecovision, iniciativa da Associação Cultural Panvision e do Grupo Ecovision de sustentabilidade no audiovisual, chega ao seu terceiro encontro nesta quinta-feira, 23 de outubro. O webinário “Políticas Públicas para um Cinema Diverso: integração, regulação e futuro do audiovisual latino-americano” traz como convidado Michel Salazar, advogado peruano especializado em direito audiovisual, políticas públicas e gestão cultural. A transmissão ao vivo será às 13h, no horário de Brasília, através do canal do YouTube da Panvision e o idioma falado no evento será o espanhol.

A conversa tem como principal abordagem os desafios e oportunidades para fortalecer a diversidade e o financiamento na indústria cinematográfica da América Latina. Michel possui ampla trajetória no meio audiovisual, com passagem pelo Instituto de Cinema do Peru e a Conferência de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI). No Ciclo Ecovision ele trará reflexões sobre os mecanismos de apoio, modelos de coprodução e políticas inclusivas que vêm impulsionando o cinema latino-americano como ferramenta de desenvolvimento territorial e social.

O Ciclo Ecovision realiza um webinário todos os meses, de forma gratuita, com diferentes temáticas, voltados especialmente para profissionais do setor audiovisual e interessados em práticas sustentáveis no cinema e TV. O objetivo é promover diálogos sobre novas economias criativas, sustentabilidade cultural e caminhos colaborativos de financiamento, convidando profissionais e gestores culturais a repensarem o papel do audiovisual como política pública e motor de transformação.

Além do convidado Michel Salazar, participam do encontro os entrevistadores Alejandra Marano e Gustavo Castro, representando o Grupo Ecovision, e também a pesquisadora Karla Ransdorf Caballero. A transmissão ao vivo é aberta ao público e o conteúdo também pode ser conferido posteriormente no YouTube e através do podcast no Spotify.

O Projeto Ecovision 2025 é produzido através da Lei Rouanet, com patrocínio master da Petrobras e realização da Associação Cultural Panvision, Ministério da Cultura e Governo Federal.