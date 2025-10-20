“Pipa e as Ruínas do Tesouro”, “Dandara” e “Notícias da Lua” vencem a 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

“Pipa e as Ruínas do Tesouro” (foto), de Pedro Dias Lemos, foi eleito o melhor filme da 24ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, segundo o Júri Oficial. O anúncio foi feito na tarde de sábado, 18 de outubro, durante a cerimônia de encerramento, realizada no Teatro Ademir Rosa, na capital catarinense. Também ganharam destaque os curtas “Dandara”, de Raquel Rosa, eleito Melhor Filme pelo Júri Infantil, e “Notícias da Lua”, de Sérgio Azevedo, escolhido melhor filme pelo Júri Popular. Cada um dos três vencedores recebeu R$1.500,00 em prêmio.

Na mostra online, “O Bicho que Eu Tinha Medo”, de Jhonatan Luiz, foi o grande vencedor e ganhou o Prêmio Itaú Cultural Play no valor de R$15 mil, com licenciamento para a plataforma pelo período de 24 meses – após janela de 12 meses para exibição em festivais.

Na categoria Melhor Filme Internacional venceu “Cascos de Patins” (Hoofs on Skates), de Ignas Meilūnas, da Lituânia.

Receberam menção honrosa os filmes “O Jardim Mágico”, de Naira Carneiro e Carlon Hardt, “Lulina e a Lua”, de Alois Di Leo e Marcus Vinicius Vasconcelos, “A Menina que Queria Voar”, de Tais Amordivino, “Temos Pão Caseiro”, de Val Rocha Pires, “Lia Faz um Filme”, de Nelson Yabeta, “A Viagem de Tetê”, de Betânia Furtado, “Quinn”, de Arthur Felipe Fiel, “Lupi e Baduki: O Enigma do Tempo”, de Anderson Lister, “Moça”, de Nahara Faussú, e “Receita Cultural”, de Antônio Fargoni.

Até o dia 31, uma seleção de filmes seguirá em exibição na plataforma Itaú Cultural Play. As sessões nas escolas começaram no dia 10 de outubro e seguem até o final do mês. A previsão é que 40 mil estudantes de 150 escolas públicas da Grande Florianópolis assistam aos filmes, brasileiros e internacionais. A Mostra nas Escolas é um dos pilares do evento, reconhecida nacionalmente por estimular a diversidade cultural e a reflexão crítica desde a infância. Além de levar os filmes até as escolas, cerca de 2.000 estudantes de 50 escolas da capital catarinense foram até o CIC para viver a experiência do cinema na tela grande. Algumas sessões contaram com bate-papos com realizadores, aproximando as crianças das histórias e de quem as criou.

Uma iniciativa da Lume Produções Culturais, a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é vencedora do Prêmio Catarinense de Cinema – Edição Especial Lei Paulo Gustavo e tem o patrocínio do Itaú e da Engie Energia, através da Lei Rouanet. Pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil, acontece desde 2002 ininterruptamente na capital catarinense.