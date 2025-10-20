Bravo Film Festival abre sua 17ª edição com exibição de “O Agente Secreto”

Foto: Walter Salles, Jafar Panahi, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux © Livia Wippich

O Bravo (Brazilian Audiovisual Organization) Film Festival – antigo Hollywood Brazilian Film Festival – abriu sua 17ª edição neste domingo, 19 de outubro, em Los Angeles, com exibição de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O cineasta marcou presença no evento ao lado de Emilie Lesclaux (produtora do longa), Walter Salles (“Ainda Estou Aqui”), Jafar Panahi (vencedor da Palma de Ouro em Cannes, com “Um Simples Acidente”), Ana de Armas (“Blonde”) e Édgar Ramírez (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”). A sessão do longa que representa o Brasil na corrida pelo Oscar foi seguida por debate com Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

A exibição de “O Agente Secreto” deu início a primeira edição do festival após seu rebranding, anunciado durante o Festival de Cannes, e conta com a primeira competição de longas-metragens de sua história, trazendo sete filmes notáveis, que representam a vitalidade, a arte e a diversidade do panorama cinematográfico brasileiro: “O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, “Papagaios”, longa-metragem de estreia de Douglas Soares, “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, que abriu a seção Generation K Plus da Berlinale, “Mambembe”, de Fabio Meira, “Cais”, de Safira Moreira, “Nó”, de Laís Melo, e “Futuro Futuro”, de Davi Pretto.

O Bravo distribuirá mais de US$ 15.000 em prêmios, contemplando o Melhor Filme (US$ 10.000), a Melhor Direção (US$ 3.000), a Melhor Atuação (US$ 2.000) e incluirá ainda um Prêmio Especial de Excelência (US$ 2.000), que pode reconhecer categorias diversas, como Roteiro, Trilha Sonora, Fotografia, Montagem e Elenco.

No dia 21 de outubro, o Bravo FYC (For Your Consideration) retorna com apoio do Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, em parceria com o LA Times, em um evento que destaca os melhores candidatos para outras categorias na temporada de premiações: “Amarela” (curta-metragem de ficção), de André Hayato Saito, seleção oficial em Cannes, TIFF e HollyShorts; “Alice” (curta-metragem documental), de Gabriel Novis, vencedor do Hot Docs e seleção oficial em Sheffield e DOC NYC; e “Apocalipse nos Trópicos” (longa-metragem documental), de Petra Costa, documentário da Netflix, seleção oficial do Festival Internacional de Cinema de Veneza, Telluride Film Festival e New York Film Festival.

O evento será realizado no Linwood Dunn Theater, que faz parte dos arquivos históricos da Academia, seguido por um painel de discussão moderado por Matt Brennan, editor-chefe do LA Times’ The Envelope, com a participação dos diretores.