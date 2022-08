ANCINE divulga andamento dos editais do FSA

Em dezembro de 2021, a ANCINE iniciou um novo ciclo do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) com o lançamento de uma série de Chamadas Públicas voltadas à produção para cinema e televisão. São novos investimentos fruto dos debates com o Comitê Gestor do FSA e com o setor audiovisual, a partir das reuniões da Câmara Técnica de Produção.

No total foram lançados nove editais, sendo seis de projetos para cinema e três para TV/VoD. O total de recursos disponibilizados para a produção independente chega à R$ 648,2 milhões, aprovados nos Planos de Ação 2021 e 2022.

Além dos editais, a ANCINE mantém abertas também as linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual, no valor total de R$ 215 milhões.

Os editais de cinema estão com as inscrições encerradas e em execução, avançando na etapa de habilitação. Os preparativos para as próximas fases estão em andamento, o que envolve o processamento da pontuação dos projetos e a formação das comissões de seleção, que serão integradas por servidores da ANCINE e profissionais do setor, que estão sendo convidados para participar dos processos.

O cronograma individual de cada edital será divulgado juntamente com o resultado final da fase de habilitação. Dos cronogramas constarão a expectativa da data de publicação do resultado final da seleção.

Confira abaixo o andamento de cada uma das Chamadas Públicas destinadas à produção cinematográfica:

Complementação 2021

Seleção de propostas de longas-metragens para complementação do orçamento do projeto de produção e investimento na sua comercialização

R$ 181,6 milhões (R$ 160 milhões para produção e R$ 21,6 milhões para distribuição)

O resultado preliminar da fase de habilitação foi publicado em 15 de julho e no momento estão sendo analisados os recursos recebidos. O resultado final da habilitação será publicado ainda em agosto, quando então será iniciada a etapa de avaliação dos projetos.

Novos Realizadores 2022

Seleção de propostas de longas-metragens de novos realizadores

R$ 35 milhões

Fase de processamento das habilitações. O edital recebeu um total de 761 projetos inscritos e no momento está em estudo a possibilidade de suplementação em R$ 25 milhões, com recursos disponíveis no Plano de Ação de 2022.

Produção Cinema 2022

Seleção de propostas de longas-metragens

R$ 85 milhões (R$ 45 milhões modalidade nacional e R$ 40 milhões modalidade regional)

Após o encerramento das inscrições em 14/06, as habilitações estão sendo processadas. O resultado preliminar de habilitação está previsto para a primeira quinzena de agosto.

Coprodução Internacional 2022

Seleção de propostas de longas-metragens realizados em regime de coprodução internacional

R$ 40 milhões (R$ 20 milhões para projetos majoritários e R$ 20 milhões para projetos minoritários)

A fase de recebimento de recursos ao resultado preliminar da habilitação vai até o dia 17/08. Após o julgamento dos recursos e resultado final de habilitação, a Chamada Pública avança para a etapa final de seleção.

Via Distribuidora 2022

Seleção de longas-metragens em propostas apresentadas por meio de distribuidoras, para investimento na produção e comercialização das obras

R$ 61,6 milhões (R$ 50 milhões em produção e R$ 11,6 milhões em comercialização)

Após o encerramento do prazo de inscrições, em 8 de julho, a Chamada se encontra na fase de habilitação das propostas, com resultado preliminar previsto para divulgação na primeira quinzena de setembro

Desempenho Comercial 2022

Investimento em longas-metragens por meio de destinação de recursos por beneficiário indireto (distribuidoras), em face de seu desempenho e práticas comerciais anteriores

R$ 55 milhões

Foram publicados os dados das obras de referência e os recursos apresentados estão sendo analisados. A expectativa é que o resultado das distribuidoras contempladas seja publicado ainda em agosto.

Editais TV/VOD estão abertos para inscrições

Lançadas mais recentemente, as três Chamadas Públicas dedicadas à produção voltada para televisão e Vídeo por Demanda ainda oferecem a oportunidade de inscrição de projetos.

Confira abaixo os detalhes e os cronogramas de inscrição para os três editais:

Produção TV/VOD 2022

Seleção de propostas de produção obras de ficção, animação, documentário, variedades e reality show, destinadas ao mercado de televisão

R$ 115 milhões (R$ 67,5 milhões modalidade nacional e R$ 47,5 milhões modalidade regional)

Inscrições abertas até 21 de outubro

TV/VOD Novos Realizadores 2022

Seleção de propostas de obras de ficção, animação, documentário, variedades e reality show, de novos realizadores, destinadas ao mercado de televisão

R$ 20 milhões

Inscrições abertas até 7 de outubro

TV/VOD Via Programadora

Seleção de propostas de produção obras de ficção, animação, documentário, variedades e reality show, destinadas ao mercado de televisão, apresentadas por meio de programadoras

R$ 55 milhões

Inscrições abertas de 15 de agosto a 11 de novembro

Novos Editais com lançamento previsto ainda em 2022

O Plano de Ação de 2022 aprovado pelo Comitê Gestor do FSA prevê o lançamento de três novas Chamadas Públicas ainda no ano de 2022. A programação indica para outubro uma nova edição do Edital Produção Cinema, nas modalidades nacional e regional; para novembro um novo Edital de Produção para Cinema via Distribuidoras; e para dezembro o lançamento do novo concurso para a seleção de projetos de produção para TV/VOD.