“Utopia Brasil” estreia no Cine Belas Artes

Discutir e abordar a utopia brasileira dialogando diretamente com a obra de Oswald de Andrade é o ponto de partida de “Utopia Brasil”, novo documentário de Newton Cannito com codireção de Leonardo Brant. O filme estreia dia 10 de agosto, às 19h30, no Cine Belas Artes, em sessão seguida de debate com a equipe de criação do longa.

O documentário performático acompanha a criação do Movimento Utopia Brasil e mostra como a cultura brasileira pode contribuir no surgimento de uma nova utopia planetária. Pensadores como Leandro Karnal, Luis Felipe Pondé, Mangabeira Unger, Patricia de Luna e Renato Meirelles discutem como a Ética Tropical do povo brasileiro pode ajudar a transmutar o fundamentalismo e o fascismo.

Em busca da utopia brasileira o cineasta Newton Cannito se desloca até a cidade histórica de Tiradentes, onde descobre a Profecia do V Império e o Império do Divino Espírito Santo. Ele se aprofunda no trabalho do Padre Vieira, um dos anunciadores do V Império, e descobre relações entre a profecia e a tragédia de Mariana.

Motivado por tantos mistérios, decide lançar o I Concurso Intergaláctico de Profetas Tropicais que acontece na Praça da Sé e junta vários performers, atores e humoristas em uma nova Trupe: a Companhia do Divino. E a partir desse dia eles lutam brincando pela Utopia Brasil, mas logo descobrem que o fascismo é o maior inimigo.

“Utopia Brasil” debate o porquê do crescimento do fascismo nos últimos anos e quais são suas diferenças para os fascismos clássicos. Em paralelo – e por meio da inspiração e dos conselhos de São Oswald de Andrade –, a trupe lança “Adote um Fascista”, uma inovadora campanha de vacinação antropofágica, que usa o humor carnavalesco para superar o fascismo.

O lançamento do filme ocorre com uma série de sessões seguidas de debates, colocando um pouco de utopia e humor no ambiente eleitoral. Entre os convidados estão artistas, pensadores e lideranças políticas. No dia 17 de agosto, às 19h30, o debate contará com a participações de Renato Meirelles, fundador do Instituto Locomotiva e do Data Favela, e do político Aldo Rebelo. Já no dia 24 de agosto, às 19h30, o economista e filósofo Joel Pinheiro da Fonseca é o convidado. O jornalista cultural Sergio Rizzo e a Drag Queen Alexia Twister fecham o ciclo no dia 30 de agosto, às 19h30.

Os ingressos para as sessões seguidas de debates serão a doação de um quilo de alimento não perecível. Em parceria com o restaurante Deus é Sabor, que já faz doação de refeições, os alimentos arrecadados serão preparados para serem distribuídos.

Além das sessões presenciais, “Utopia Brasil” chega ao streaming a partir do dia 18 de agosto, nas plataformas Vivo e Now.