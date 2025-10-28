28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este abre inscrições

Estão abertas, até o dia 30 de novembro, as inscrições de longas-metragens de ficção e documentários para a Competição Ibero-Americana e a Mostra Panorama Internacional da 28ª edição do Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FICPunta). O festival acontece de 7 a 12 de fevereiro de 2026, no Uruguai.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição on-line disponível neste link. Para a Competição Ibero-Americana podem ser inscritos longas-metragens de ficção ou documentários realizados na América do Sul, América Central e Caribe, México, Espanha e Portugal.

Para a competição serão aceitas somente produções concluídas após o dia 1º de janeiro de 2025 e longas-metragens com duração superior a 60 minutos e disponibilizados em formato digital. No caso de filmes em língua estrangeira, o material inscrito deverá incluir legendas em espanhol.

Além disso, é necessário que o filme seja inédito e não exibido durante o período de realização do Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Ainda assim, a organização reserva o direito de convidar produções para sessões especiais fora da mostra competitiva.

Evento do calendário oficial da Intendência de Maldonado é organizado pela Direção de Cultura com curadoria de Daniela Cardarello. Consolidado como uma plataforma de estímulo ao setor audiovisual uruguaio, o festival também busca formar público, promover o intercâmbio cultural e impulsionar o turismo na região.

A programação inclui exibições gratuitas em diferentes salas de Maldonado e Punta del Este, além da presença de convidados internacionais e representantes da imprensa especializada.