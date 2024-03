Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro

Universitários de qualquer curso superior, e também estudantes de cursos livres de cinema/audiovisual, de todo o Brasil, podem inscrever suas produções até o dia 3 de maio, através do site www.metrouniversitario.com.br, para a 7ª edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro.

O regulamento completo está disponível em https://metrouniversitario.com.br/regulamento-2024.