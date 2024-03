A pergunta que não quer calar: Wanessa Camargo saiu do BBB 2024 só por causa do Davi? Depois de semanas sem uma boa convivência com ele, a cantora foi expulsa do programa após agredir o colega de confinamento.

E tem mais! Um vídeo postado nas redes sociais gerou vários questionamentos sobre a verdadeira desclassificação da Wanessa Camargo do BBB 2024 . Confira na matéria!

Será que Wanessa Camargo saiu do BBB 2024 só por causa do Davi?

Horas após a Globo revelar a reação de Wanessa Camargo ao descobrir sua eliminação do reality show, um vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias gerou especulações sobre uma possível armação.

Nele, Wanessa, ainda dentro da casa, dá a entender que poderia ter feito um acordo com a produção do “BBB 24” para ser retirada caso estivesse enfrentando um “cancelamento” nas redes sociais.

O vídeo mostra o momento em que Wanessa, em uma conversa no jardim com Yasmin Brunet, parece falar de forma enigmática. Yasmin questiona a clareza das palavras de Wanessa, que responde sugerindo que estava se comunicando “com o além”.

“Para de fazer isso, de contar coisa que não dá pra contar. Não tem como entender isso que você falou! Falou com quem, com espírito, com o além? Não entendi”, falou Yasmin.

“Aham, é com o além. Eu chamei… Eu falei assim: ‘Se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um puxe'”, afirmou Wanessa.

Vale ressaltar que a própria cantora já havia mencionado dentro da casa o seu temor de ser “cancelada”, expressando o desejo de ir para o paredão para testar suas suspeitas.

Agressão contra Davi: a saída de Wanessa Camargo do BBB 24

No dia 2 de março, Wanessa Camargo, de 41 anos, foi desclassificada do BBB 24 após ser acusada de agredir Davi Brito, outro participante do programa.

A cantora foi chamada ao confessionário e avisada sobre a denúncia apontada por Davi, originando a sua expulsão. Os demais participantes receberam um aviso sonoro para recolher os pertences de Wanessa e deixá-los na despensa.

Fatos que antecederam a expulsão de Wanessa do BBB 24

O incidente ocorreu ao término da festa iniciada no dia 1º, com Wesley Safadão como atração principal. Wanessa, que vinha há semanas tendo problemas com Davi, bebeu muito e desabafou com outros participantes dentro da casa sobre seu descontento em relação à convivência com o brother.

Devido ao estado de embriaguez da cantora, Giovanna Pitel e Yasmin Brunet tentavam ajudá-la a trocar de roupa para devolver o figurino a tempo de evitar uma punição. Foi então que Wanessa entrou no quarto onde Davi estava dormindo e começou a dar socos no ar.

Em seguida, se aproximou da cama e acabou acertando um soco na perna do outro participante. Ao perceber, Wanessa se desculpou, admitindo estar sob efeito do álcool. “Desculpa, Davi! Eu tô bem louca”.

No entanto, Davi expressou descontentamento no Raio X, relatando que se sentiu desrespeitado e agredido após receber um tapa na perna enquanto dormia.

Em conversa com os colegas, Davi reiterou seu sentimento de desrespeito e pediu que a produção tomasse medidas apropriadas. Ele destacou que se a situação fosse inversa, haveria reações diferentes. Horas depois, Wanessa foi chamada ao confessionário e oficialmente expulsa do programa.