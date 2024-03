Mostra online disponibiliza filmes produzidos em 2023 pelos alunos do É Nóis na Fita

Os 16 curtas-metragens (13 de ficção e 3 documentários) produzidos em 2023 pelos alunos do É Nóis na Fita – Curso Gratuito de Cinema, podem ser vistos somente até este domingo, 24/03, com acesso livre e gratuito para todo o Brasil, e com recursos de acessibilidade.

Com patrocínio máster do Bradesco desde a primeira edição, o projeto completou 10 anos em 2023. Ao longo desse período, propiciou capacitação para mais de 1.200 jovens, a maioria de origem periférica, muitos hoje atuando em coletivos ou trabalhando no mercado audiovisual.

Em 2024, o É Nóis na Fita segue oferecendo cursos e oficinas ministrados de forma presencial (em São Paulo) e online, sempre com acesso 100% gratuito.

Os filmes podem ser acessados em www.enoinsnafita.com.br.