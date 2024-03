Planeta.doc Festival leva debate sobre água para as universidades

O Planeta.doc Film Festival lança, nesta sexta-feira, 22 de março, a Mostra Cinematográfica Planeta Água para professores e alunos de universidades brasileiras. Com 50 filmes na programação, muitos premiados em festivais do mundo inteiro, a nona edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta Doc é totalmente focada na questão da água e pode ser acessada por meio da plataforma www.planetdoc.org. A iniciativa conta com o patrocínio exclusivo da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e com a parceria da Rede Profciamb, programa de pós-graduação em rede nacional para o ensino das ciências ambientais, que já reúne nove importantes universidades do país.

O objetivo da mostra é levar a discussão sobre os recursos hídricos aos ambientes acadêmicos, considerando os impactos da escassez, do desaparecimento de nascentes e rios, do aumento da poluição da água e dos problemas relacionados ao saneamento e mudanças climáticas, entre outros. O Festival Planeta.doc fomenta a estruturação de uma rede nacional de universidades que utilizem o cinema como ferramenta de sensibilização, apoiando a formação e construindo espaços proveitosos de debates e soluções em torno do desafio de promover políticas, tecnologias e ações mais sustentáveis em nossa época. As inscrições de universidades, alunos, professores na Plataforma podem ser realizadas em www.planetdoc.org/cadastro.

A importância da educação ambiental na temática da Água se insere num contexto de ameaças à preservação dos recursos hídricos no país. Dados de um recente estudo desenvolvido pela ANA revelam que as regiões Norte, Nordeste, parte do Centro-Oeste e parte do Sudeste podem ter uma perda de mais de 40% da água disponível para uso em 2040 em razão das mudanças climáticas. O estudo – Impacto das Mudanças Climáticas nos Recursos Hídricos do Brasil – prevê ainda um aumento substancial no número de trechos de rios intermitentes, que secam durante parte do ano. A estimativa é para um cenário de alto grau de emissão de gases de efeito estufa com aumento de 4.5ºC de aquecimento até 2.100 em relação às temperaturas do período anterior à revolução industrial. Entretanto, os cenários mais otimistas, com aumento de 2 a 3ºC, também revelam uma perspectiva negativa, com a queda de 20% a 25% no nível dos rios dessas regiões.

Aumenta o risco de falta de água, especialmente no Semiárido. No Sul, a tendência é de um aumento de 5% na disponibilidade hídrica até 2040. O estudo foi elaborado por um amplo conjunto de dados climáticos, como níveis de precipitação, evapotranspiração, disponibilidade hídrica e variação da vazão e sua publicação acende o alerta para a necessidade de ações sistêmicas e de longo prazo para a garantia da disponibilidade hídrica no país, associada a processos de educação ambiental.

Com impacto nacional e internacional, o festival Planetadoc visa estender a discussão sobre a regeneração da vida na Terra, a fim de promover a mudança de olhares e paradigmas, replicando as inovações que possam beneficiar a sociedade humana e a biodiversidade do planeta. As ações da nona edição do Festival Planetadoc se estendem até o dia 15 de abril, com a realização do Planeta Doc Conferência Terra, Planeta Água, em formato online, evento que reúne cientistas, cineastas e educadores para um debate público sobre a questão da água, também veiculado na Plataforma Planetdoc.