Circuito Filmes que Voam! debate circulação do cinema brasileiro

A produtora e distribuidora Borboletas Filmes realiza, entre os dias 21 e 25 de outubro, um seminário sobre a importância da ampliação do circuito exibidor no Brasil. A programação é gratuita e conta com cinco dias de atividades em diferentes espaços culturais da cidade, reunindo nomes do audiovisual de todo o Brasil e convidados internacionais. A iniciativa marca o fechamento do projeto Circuito Filmes que Voam! que levou exibições, oficinas e formações a regiões periféricas de Salvador durante um ano e meio.

O seminário propõe reflexões sobre a distribuição audiovisual e o papel de salas públicas, mostras e festivais na democratização do acesso ao cinema brasileiro. As ações vão ocorrer nos equipamentos culturais que integraram o projeto, Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas), Cine Teatro Lauro de Freitas, Espaço Cultural Alagados (Uruguai) e Casa da Música de Itapuã, além de uma atividade especial no Saladearte CineMAM, espaço emblemático para o circuito de cinema em Salvador.

A programação contará com a exibição de filmes e reunirá representantes de instituições, festivais e entidades ligadas ao cinema em rodas de diálogo, exibições e encontros formativos. Entre os destaques estão Vanessa Lopez e Daniela Mazzilli, que falarão sobre a preservação de obras audiovisuais; Paulo Alcoforado, diretor da Ancine; além de nomes como Suzana Argolo (Saladearte), Henrique Dantas, Cláudio Marques, Lula Oliveira, Rosélis Câmara, Gisela Fonseca (Colômbia), Zakiya Carr (EUA) e Uriara Maciel (Alemanha), que participarão de mesas e trocas sobre festivais, mostras e distribuição de filmes no Brasil e no exterior.

Entre os destaques estão debates sobre preservação de obras, vivências educacionais e internacionais, o papel dos espaços culturais e dos festivais de cinema. O público também poderá assistir a longas e médias-metragens como “Um é Pouco, Dois é Bom” (foto), de Odilon Lopez, “A Batalha da Rua Maria Antônia”, de Vera Egito, que ganhou o Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, “Quarta-Feira”, de Bárbara Santos e João Pedro Prado, e “Batatinha e o Samba Oculto da Bahia”, de Pedro Abib.

As atividades são gratuitas e abertas ao público.