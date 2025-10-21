Programa de aceleração de negócios de audiovisual em São Paulo recebe inscrições

A Prefeitura de São Paulo recebe inscrições, até dia 30 de outubro, para o Amplifica Cine, que vai acelerar até 25 negócios de audiovisual, com um aporte de R$ 50 mil para cada selecionado. Os interessados em participar da quarta edição do programa podem obter mais informações pelo site adesampa.com.br/amplificacine.

Além do investimento financeiro, a iniciativa oferece oficinas de capacitação, mentorias individuais e personalizadas, encontros de conexão e possibilidade de participação em eventos nacionais e internacionais. Podem se inscrever produtoras, distribuidoras, agências, empresas de tecnologia e dados para o setor, entre outros.

O Amplifica Cine atua no desenvolvimento, financiamento e implementação de ações para os setores de cinema, TV e novas mídias, com prospecção de mercado para troca de experiências e escoamento de produção de produtos e serviços do setor de audiovisual. A iniciativa é operada pela Agência São Paulo de Desenvolvimento (ADE SAMPA) em parceria com a Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual paulistano, entidades ligadas às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Cultura, respectivamente.

O empreendimento selecionado deverá, obrigatoriamente, ser composto por dois integrantes, que deverão participar de, no mínimo, 85% de todas as atividades propostas pelo programa (cada). Ambos precisam ser maiores de 18 anos no ato da inscrição e residir na cidade de São Paulo há, pelo menos, dois anos.

O aporte financeiro terá que ser utilizado conforme orientações recebidas durante as assessorias a fim de melhorar os processos produtivos, tais como: compra de equipamentos, investimento em mão-de-obra especializada, marketing e comunicação, entre outros conforme as necessidades surgidas durante o processo de aceleração.

Antes de realizar a inscrição, é essencial a leitura completa do edital disponível no site. Em caso de dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail vaitec@adesampa.com.br.