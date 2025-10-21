Elo Studios promove sessões gratuitas seguidas de debate de “#SalveRosa”

A Elo Studios promoverá sessões gratuitas seguidas de debate do filme “#SalveRosa”, em São Paulo. O longa, que estreia em 23 de outubro com distribuição da empresa, é dirigido por Susanna Lira e protagonizado por Karine Teles e Klara Castanho.

Em 22 de outubro, será realizada a sessão debate em parceria com a Folha de S. Paulo, no Reag Belas Artes (Rua da Consolação, 2423). A conversa contará com a presença de Susanna Lira e Karine Teles, com mediação do jornalista Tiago Pechini, do veículo. Os ingressos gratuitos poderão ser retirados uma hora antes do início da sessão, marcada para às 20h.

Já em 23 de outubro, acontecerá a sessão debate com presença de Susanna Lira e mediação da jornalista Renata Moniz, no Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1000), em parceria com a Spcine. Os ingressos gratuitos poderão ser retirados uma hora antes da sessão, às 19h30.

“#SalveRosa” é produzido pela Panorâmica, em coprodução com a Elo Studios e a Paramount Pictures. A ideia original é de Mara Lobão e o roteiro é assinado por Ângela Hirata Fabri.

O filme acompanha Rosa (Klara Castanho), uma jovem cuja fama transforma sua rotina ao lado da mãe, Dora (Karine Teles). As duas se mudam para um condomínio fechado no Rio de Janeiro, e Dora não mede esforços para cuidar da carreira da filha. Mas, em um thriller repleto de reviravoltas, nada é o que parece.