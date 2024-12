Cine Kurumin leva oficinas e mostra de cinema para comunidades indígenas da Bahia

Foto © Purki

A programação da 9ª edição do Cine Kurumin – Festival de Cinema Indígena, realizada em Salvador, segue com atividades ampliadas para os territórios indígenas Pataxó (Costa do Descobrimento), de 15 a 17 de dezembro, e Tupinambá (Litoral Sul da Bahia), de 19 a 21 de dezembro.

Na programação, além dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva, Mostras Especiais, como “Minérios São Lascas de Céu”, estão filmes de realização Yanomami, que serão exibidos na Chapada Diamantina, local que historicamente impactado pela mineração.

Outra atividade prevista, a Oficina de produção audiovisual de animação “Minha Aldeia Animada”, acontece entre 15 a 17 de dezembro, ampliando as ações do festival na Escola Indígena de Aldeia Velha.

O Cine Kurumin encerra as atividades desta edição no Território Tupinambá de Olivença, destacando a volta do Assojaba com o debate “Retomando narrativas: a volta do Manto Tupinambá”, protagonizado por lideranças indígenas.

O Cine Kurumin é uma janela para a produção audiovisual indígena, destacando a potência ancestral dessas imagens em suas expressões da diversidade artística, cultural, cosmopolítica e multiétnica.

No Brasil, onde há uma grande diversidade de povos indígenas e muitas produções audiovisuais desses povos, o Cine Kurumin é o principal festival dedicado à exibição e formação de público para o cinema indígena. O festival é apoiado nos princípios de autodeterminação e autonomia dos povos indígenas, ética e diálogo intercultural, além de respeitar os direitos autorais coletivos e propriedade intelectual indígena.

O Cine Kurumin – Festival Internacional de Cinema Indígena tem patrocínio do Banco do Nordeste, através da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal.

A programação completa está disponível no site cinekurumin.com.br.