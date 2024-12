MIS realiza sessão gratuita de “Drácula”, clássico filme de terror de 1931

No dia 12 de dezembro, às 19h, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, realiza a última edição do ano do Clube do Filme do Livro, programa mensal que reúne cinema e literatura. O longa exibido será o clássico “Drácula”, baseado no livro homônimo de Bram Stoker, escrito no século XIX. A escolha é do escritor Cristhiano Aguiar, que participa do bate-papo após a sessão.

Graças a uma parceria com a Darkside Books, a sessão também contará com um sorteio de três exemplares do livro “Drácula” após o debate.

”Drácula”, clássico filme de terror de 1931 dirigido por Tod Browning, segue o emblemático Conde Drácula (Bela Lugosi), um vampiro da Transilvânia que se muda para Londres em busca de novas vítimas. Após hipnotizar um corretor imobiliário que se torna seu servo, Drácula começa a atacar a jovem Mina Seward (Helen Chandler), atraindo a atenção de seu noivo e do Dr. Van Helsing (Edward Van Sloan), que logo descobrem a verdadeira natureza do conde. Em uma luta desesperada, eles tentam salvar Mina e destruir o vampiro antes que ele espalhe seu terror por toda a cidade. O filme se tornou um clássico por sua atmosfera sombria e pelo desempenho hipnotizante de Bela Lugosi no papel de Drácula, definindo a imagem do vampiro por gerações.

Clube do Filme do Livro – “Drácula”

Data: 12 de dezembro, às 19h

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Avenida Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo/SP

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 10 anos