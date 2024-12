“Um Mundo à Parte” é o vencedor do Prêmio Pirelli do Festival de Cinema Italiano

Durante um mês de intensa programação, a edição 2024 do Festival de Cinema Italiano chegou ao fim. O público pode conferir 32 filmes (em sua maioria inéditos no Brasil) e o grande vencedor do Prêmio Pirelli, dado à produção mais assistida pelo público, foi o italiano “Um Mundo à Parte” (foto), de Riccardo Milani. A comédia de Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi, se destaca como a maior bilheteria da Itália em 2024, com mais de 1 milhão de espectadores.

O anúncio foi realizado no encerramento do festival, após uma grande celebração no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro. Este prêmio é conferido ao filme mais assistido no streaming durante o festival, destacando-se como uma escolha do público e reconhecendo a força da audiência digital. A premiação do filme mais popular é um reflexo do impacto crescente do festival no cenário cinematográfico brasileiro e no interesse pelo cinema italiano contemporâneo.

Além de “Um Mundo à Parte”, outras três grandes produções se destacaram entre os espectadores e também disputaram o cobiçado Prêmio Pirelli: “Mia”, “Romeu É Julieta” e “Mais um Verão em Família”. “Mia” trouxe uma narrativa sensível sobre amadurecimento e os desafios da juventude contemporânea, enquanto “Romeu É Julieta” foi o filme de abertura do festival e apresentou uma releitura moderna do clássico shakespeariano, com uma abordagem ousada. Já “Mais um Verão em Família” retrata as complexas dinâmicas familiares em um cenário pitoresco no interior da Itália.

A edição de 2024 do Festival de Cinema Italiano no Brasil trouxe uma variedade de produções cinematográficas recentes e clássicas do país, apresentando um vasto painel da Itália contemporânea, celebrando a sétima arte e também a capacidade do cinema de atravessar fronteiras culturais e emocionais, oferecendo aos espectadores brasileiros uma experiência única, rica e diversificada.