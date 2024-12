Canal Brasil estreia filme sobre líder do Movimento Estudantil Brasileiro

O longa-metragem “Zé”, dirigido por Rafael Conde, chega ao Canal Brasil no sábado, 14 de dezembro, às 22h. O filme é inspirado no livro “Zé – José Carlos Novais da Mata Machado, uma Reportagem”, escrito pelo professor e jornalista Samarone Lima, e retrata a trajetória do jovem militante José Carlos da Mata Machado (1946-1973), líder do Movimento Estudantil Brasileiro, que lutou contra a ditadura militar no país. Em outubro de 1973, ele foi assassinado após sessões de tortura no DOI-Codi do Recife.

Zé, interpretado por Caio Horowicz no filme, era aluno de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Perseguido pelo regime, abandonou a vida que tinha em Belo Horizonte para viver no interior do Nordeste, onde trabalhou com alfabetização e conscientização política, vivendo de forma clandestina.