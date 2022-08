House of Dragon vai ficar disponível dia 21 de agosto: Como assistir fora dos EUA?

Saiba como acompanhar a estreia de House of the Dragon sem restrição geográfica onde quer que você esteja, tudo bem fácil e rápido.

A aclamada série House of the Dragon teve o lançamento anunciado para o dia 21 de agosto deste ano na HBO Max, uma ótima notícia para todos os fãs do universo de Game of Thrones. Só que esta data é apenas para o público dos Estados Unidos.

Mas os fãs brasileiros não precisam ficar tristes: dá para antecipar seu acesso a esta série aclamada seguindo algumas dicas.

Algumas informações sobre a produção

Se você é fã de Game of Thrones, então House of the Dragon tem que fazer parte da sua lista de séries para maratonar. Ela vai ficar disponível no canal HBO e na plataforma de streaming HBO Max , mas a estreia oficial está programada apenas para algumas localidades.

A equipe de produção da série conta com George R. R. Martin, Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik, Vince Gerardis, Ron Schmidt e Sara Lee Hees como produtores executivos e Ramin Diawadi como compositor.

No elenco há nomes como Matt Smith (príncipe Daemon Targaryen), Eve Best (a princesa Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Milly Alcock (a princesa Rhaenys Velaryon em sua fase jovem), Fabien Frankel (Criston Cole), Emma D’Arcy (a princesa Rhaenya Targaryen) e muitos outros atores e atrizes de renome.

Um pouco sobre o enredo

Os eventos da série de fantasia ocorrem 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones e serão um bom complemento para adicionar narrativas à série que foi (e é) um sucesso indiscutível.

A narrativa principal, ao que tudo indica, se concentra no passado da Casa de Targaryen e os eventos que levaram à Guerra Targaryen de Sucessão. A trama é baseada no livro Fire and Blood (Fogo e Sangue) de George R. R. Martin que conta em detalhes as lutas internas do clã na batalha pelo Trono de Ferro.

Dá para assistir à estreia mesmo fora dos EUA?

A estreia oficial está programada para 21 de agosto deste ano nos Estados Unidos, pelos canais HBO e HBO Max. Só que, fora dos EUA, a estreia será feita em outras datas, e mesmo quem tiver conta na HBO Max pode não conseguir acompanhar o lançamento oficial durante uma viagem para fora dos Estados Unidos.

O conteúdo é bloqueado com base em geolocalização, obtida principalmente através do endereço de IP dos usuários. Então, se seu endereço IP for de uma localidade que não estiver incluída no serviço de streaming, seu acesso ao conteúdo é impedido.

Mas há alguns métodos que permitem acessar conteúdo mesmo com restrições por geolocalização e nós vamos te ensinar o processo.

Como assistir House of the Dragon com uma VPN

Se você quiser assistir House of the Dragon na data oficial de lançamento, mas não estiver nos Estados Unidos, uma VPN pode te ajudar e é a opção mais prática para permitir isto.

Mas, o que é uma VPN? Sigla para Virtual Private Network (“rede virtual privada”)

É só seguir alguns passos importantes:

Escolha uma boa VPN

O primeiro passo é escolher um bom serviço VPN. As principais opções são pagas e exigem assinatura, mas você pode pesquisar qual a melhor VPN grátis , por exemplo. Depois de selecionar o software VPN que você quer usar, é só fazer a configuração dele.

Baixe a VPN

Faça o download da VPN que você escolheu. Procure por uma versão compatível com seu dispositivo e seu sistema operacional. Há aplicativos VPN para iOS, Android, MacOS, Windows, Linux e outros sistemas.

Conecte-se a um servidor nos EUA

Depois de escolher e baixar a VPN, entre com sua conta e escolha um servidor localizado nos Estados Unidos. Pronto! Seu endereço IP será alterado para o IP do servidor que você escolheu e você vai poder acessar o conteúdo.

Depois de seguir estes passos, é só entrar na sua conta do HBO Max. Você vai conseguir assistir à estreia de House of the Dragon sem a restrição geográfica. Você pode usar esta técnica para acessar outros conteúdos em streaming disponíveis apenas em regiões específicas.