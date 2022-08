Mercado Audiovisual Entre Fronteiras anuncia vendedores

Foto: Juanjo Pereira recebe o grande prêmio do Entre Fronteiras © Lucas Fialho

O II Mercado Audiovisual Entre Fronteiras abriu a programação Gramado Film Market, de 15 a 17 de agosto, no Hotel Laghetto Stilo Vita e Teatro Elisabeth Rosenfeld, Câmara de Vereadores de Gramado. Foram três dias de rodadas de negócios, pitchings, palestras e encontros entre players da indústria e profissionais do audiovisual do Brasil, Argentina e Paraguai. Dos projetos inscritos em junho, foram selecionados 26 títulos e seis finalistas. Parte da atração está disponível no YouTube do 50° Festival de Cinema de Gramado.

A assinatura de documento especial por Zeca Brito (Iecine RS), Christian Gayoso (Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio) e Mário Giménez (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones) foi um dos destaques do final do evento na quarta-feira. “A ata firmada pelas três instituições assegura a continuidade do Entre Fronteiras e estabelece metas de desenvolvimento regional, incluindo ações de fomento e circulação”, explica Zeca. Também foi anunciada a cidade de Assunção (Paraguai) como próxima sede do mercado em 2023.

O Prêmio de Melhor Projeto Socioambiental, que inclui uma residência artística no Festival de Cinema de Trancoso (BA) foi entregue ao projeto de longa “Sobrevivente do Pampa”, com direção de Rogério Rodrigues e produção de Rose França, com menção honrosa para “Guata”, dirigido por Jorge Morininco e João Maurício Farias e produção de Hopi Chapman. O prêmio Lançamento e Comunicação, que corresponde a 24 mil reais em mídia no portal Porto Alegre 24h, foi para o projeto de longa gaúcho “O Fascínio”, dirigido por Tabajara Ruas e produção de Ligia Walper.

O Prêmio Lança Filmes, que oferece consultoria de distribuição, foi entregue ao projeto de documentário argentino “Teresa en el Otro País”, com direção de Marcel Czombos e produção de Lara Decuzzi. O Prêmio de Exibição Cinemateca Paulo Amorim, que garante a programação de duas semanas em cartaz em Porto Alegre (RS), além de passagem aérea e hospedagem para representante, foi para o paraguaio “Kokue”, dirigido por Miguel Agüero e produção de Nidia Gonzalez. O projeto paraguaio “Transguaraní”, de Mònica Ismael, recebeu um prêmio especial.

O grande vencedor do Entre Fronteiras levou o Prêmio Eva Piwowarski a la integración regional, no valor de dez mil reais; Residência Artística no Festival de Internacional de Cinema de Cartagena das Índias (Colômbia); o Prêmio Tecna de três mil reais em serviços de imagem e som; o Prêmio Sales Agent Circular Media com contrato de agenciamento e consultoria de distribuição; e um Alexa e um Fire Stick da Amazon Studios. O prêmio foi entregue ao paraguaio “Bajo las Banderas, el Sol”, dirigido por Juanjo Pereira e produzido por Ivana Urizar. “Kokue” e “Timoteo” (Paraguai), dirigido e produzido por Osvaldo Ortiz, receberam menções honrosas.