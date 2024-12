Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner gravam o terror “Privadas de suas Vidas”

Acontecem, em São Paulo, as filmagens de “Privadas de suas Vidas”, com direção de Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner. O filme explora o gênero de terror no estilo gore, formato ainda pouco explorado em longas no Brasil, caracterizado por cenas gráficas e intensas de violência, mesclando elementos sobrenaturais com humor ácido e crítica social.

Na trama, Malu (Martha Nowill) se vê em constante atrito com Gênesis, seu filhe adolescente não-binárie. Sob pressão financeira, Malu aceita organizar o chá revelação de uma vizinha influenciadora e, sem querer, desencadeia uma maldição que transforma as privadas do prédio onde mora em assassinas.

Nomes como Maria Gladys e Marco Pigossi estão em “Privadas de suas Vidas” em participação especial. Completam o elenco Benjamin Damini, Otávio Muller, Miguel Navarro, Fábio Marx, Chandelly Braz, Olivia Torres, Rodriguinho Apresentador, entre outros.

A direção e o roteiro ficam por conta de Gustavo Vinagre, cineasta que busca trazer temas sociais e questionar tabus em sua filmografia, composta por longas como “Lembro Mais dos Corvos” e “Três Tigres Tristes”, premiado na Berlinale. Além de Vinagre, Gurcius Gewdner também assina a direção e ele é conhecido por “Pazucus: A Ilha Desarrego” e o curta “Bom dia, Carlos”.