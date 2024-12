Projeto Paradiso e Empoderadas anunciam residência em português exclusiva para roteiristas negras na Espanha

O Projeto Paradiso e Empoderadas anunciaram uma nova e exclusiva residência artística voltada para roteiristas ou roteiristas/diretoras brasileiras negras, que acontecerá em setembro de 2025, na histórica cidade de Toledo, na Espanha. A residência é destinada a profissionais que estejam trabalhando em seu primeiro ou segundo longa-metragem de ficção e oferece uma oportunidade única de desenvolvimento de roteiro.

Com parceria da Ibirí Filmes, produtora de Toledo, a residência proporcionará à selecionada uma estadia de quatro semanas, durante o mês de setembro de 2025, com todas as despesas de acomodação e deslocamento aéreo cobertas. A profissional selecionada contará com mentorias em português e deverá desenvolver a primeira versão do roteiro a partir de seu argumento ou uma nova versão de roteiro, caso já tenha iniciado o processo.

As inscrições estarão abertas entre fevereiro e março de 2025, quando será lançado o regulamento da iniciativa. A divulgação da profissional escolhida ocorrerá em abril de 2025.

Essa iniciativa faz parte do programa Residências Paradiso, que tem como missão apoiar o desenvolvimento de obras audiovisuais.