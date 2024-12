CurtaENEM encerra primeira etapa com aprendizado e valorização da cultura nacional

Após muitos filmes, debates, aprendizados e práticas inovadoras, o CurtaENEM, projeto da plataforma CurtaEducação, patrocinado pela Claro e financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, encerrou o seu primeiro ciclo de atividades. Desde agosto, educadores e alunos de todo o país puderam vivenciar novas abordagens de aprendizado, como no concurso Procura-se Professor-Autor.

A iniciativa premiou os docentes com os melhores relatos de experiências em sala de aula elaboradas a partir dos filmes e séries disponíveis no catálogo do CurtaENEM, de forma gratuita. Com o objetivo de inspirar os docentes a usarem o audiovisual como ferramenta pedagógica, o projeto também promoveu a Formação de Professores “Filmes que Ensinam”, que finalizou com uma aula ministrada pela educadora Sinara Rúbia (foto) sobre “Memória, Resistência e Identidade Negra: Educação Antirracista no Cinema”. A formação também contou com aulas dos professores Helena Theodoro, Bruno Ferreira, Clarisse Fukelman e Fabio Scarano, que trabalharam diversos temas relevantes para o Século XXI.

Para inspirar seus alunos e desenvolver novas habilidades e visões sobre o romantismo na literatura brasileira, a professora Aline Brasil Quadros, da Escola Técnica Amauri Vieira, de Volta Redonda, no Sul fluminense, propôs aos estudantes do 1º ano do Ensino Médio uma reflexão sobre identidade nacional e valorização da cultura popular.

Ao utilizar o episódio “Cultura, Memória e Identidade”, da série “Cidades Possíveis”, de Eduardo Goldenstein, ela incentivou os alunos a entenderem os elementos culturais e naturais que compõem a identidade, o patrimônio e a memória do município de Volta Redonda.

O projeto de utilizar filmes em salas de aula começou em 2007, a partir de relatos de professores que utilizavam a plataforma Porta Curtas, primeiro e maior site de catalogação e exibição de curtas-metragens brasileiros. Vanessa Souza, coordenadora do CurtaEducação, ressalta que o Curta! é um dos maiores produtores e distribuidores de produções nacionais do país, o que facilitou a execução da ideia de aumentar o escopo da iniciativa.

Neste ano, o tema da redação foram os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil” e, por meio do acesso ao catálogo gratuito do site, com títulos como “Ôrí”, “A Última Abolição” e “Alegorias do Brasil”, os alunos aprenderam conteúdos relevantes que ajudaram a formar um pensamento crítico e contribuir para a elaboração do texto.

O “Pré-vestibular com Filmes” foi outra das iniciativas do projeto CurtaENEM. Durante todas as terças-feiras de outubro, alunos de todo o país participaram de aulões online preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com conteúdos da plataforma CurtaENEM. As atividades foram realizadas pelos educadores especializados na prova, Douglas Knupp e Gabriel Feitosa.

O projeto proporcionou uma forma complementar e dinâmica de estudar os conteúdos do Exame. Com as notas da prova divulgadas, no início do ano que vem, os cinco estudantes da rede pública que assistiram a conteúdos na plataforma relacionados às áreas do exame e obtiverem as melhores notas receberão notebooks como reconhecimento pelo seu desempenho.

Tanto os aulões como a Formação de Professores “Filmes que Ensinam”, transmitidos gratuitamente online, estão disponíveis no canal do YouTube do CurtaEducação, a fim de oferecer aos educadores mais oportunidades para debater e criar novas propostas de ensino.