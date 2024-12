Filme com Denise Fraga participa do Red Sea International Film Festival

Um retrato ácido e cómico da condição humana. Um lembrete sobre as excentricidades da existência. É com essas referências que Paolo Marinou-Blanco, diretor e roteirista grego-português, retrata a história de Gilda, imigrante brasileira que vive em Lisboa e que tem apenas um ano de vida devido a um câncer. Seu único desejo é morrer enquanto ainda é ela mesma, com dignidade e sem dor.

“Sonhar com Leões” acaba participa do Red Sea International Film Festival, que acontece na Arábia Saudita, na categoria Favoritos do Festival, e tem como produtores Justin Amorim, Paolo Marinou-Blanco, Eduardo Rezende e Luis Ortas. Recentemente, o longa também foi selecionado para abrir a Critics Picks Competition do Black Nights Film Festival, na capital da Estônia, Tallinn.

Para trazer essa história ao mundo, Paolo contou com o talento da atriz brasileira Denise Fraga. No papel de Gilda, uma força da natureza que consegue enxergar as mentiras do mundo com seu humor sagaz, Denise explora questões que vão muito além da morte. Gilda se inscreve na corporação clandestina Joy Transition International, que organiza workshops sobre eutanásia e suicídio para pessoas em estado terminal, em países onde a eutanásia é ilegal. Através desses workshops, Gilda conhece Amadeu, um gentil, simples e introvertido funcionário de agência funerária, interpretado pelo ator português João Nunes Monteiro.

As exibições no Red Sea International Film Festival contaram com a presença do diretor e, este ano, o presidente do júri é o diretor Spike Lee (“Faça a Coisa Certa”, “Malcom X”, “Infiltrado na Klan”), para o qual Paolo-Marinou já trabalhou como estagiário em sua época de formação.

Produzido por Promenade (Portugal), Darya Filmes (Portugal), Capuri (Brasil), Cinètica (Espanha) e distribuído por Nos Audiovisuais – TV Cine (Portugal e África) e Pandora Filmes (Brasil e América Latina), o filme tem previsão para estrear no Brasil em 2025.